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Google gây tiếc nuối khi dừng dự án AI đột phá trong y học để tập trung Gemini

Thứ Năm, 15:23, 30/07/2026
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VOV.VN - Google đã giải thể nhóm AI chuyên về y học mang tên AlphaFold, điều chuyển nhiều nhà nghiên cứu sang Gemini dù nhóm này từng nhận được giải Nobel.

Theo thông tin từ Financial Times, Google đã quyết định ngừng hoạt động của dự án AlphaFold thuộc bộ phận AI DeepMind. Một số thành viên của nhóm nghiên cứu từng đoạt giải thưởng Nobel hóa học năm 2024 đã được chuyển sang bộ phận khác, trong khi những người khác đã rời khỏi công ty, khi Google tập trung vào dự án Gemini.

google gay tiec nuoi khi dung du an ai dot pha trong y hoc de tap trung gemini hinh anh 1
AlphaFold đã giải quyết một trong những vấn đề y học khó giải nhất để mang về giải Nobel Hóa học năm 2024

AlphaFold, được thành lập vào năm 2018, đã giải quyết một trong những thách thức lớn trong hóa học: vấn đề gấp nếp của protein. Việc dự đoán cấu trúc 3D của protein từ chuỗi axit amin thường mất nhiều năm, nhưng thuật toán của AlphaFold đã rút ngắn thời gian này xuống chỉ còn vài phút.

Được biết, trong suốt 50 năm qua, các nhà khoa học đã lập bản đồ cấu trúc của khoảng 170.000 protein bằng các kỹ thuật như MRI và tia X. AlphaFold đã sử dụng thông tin này để huấn luyện thuật toán AI, dẫn đến sự ra mắt của Cơ sở dữ liệu cấu trúc protein AlphaFold vào năm 2021, với 200 triệu dự đoán cấu trúc protein miễn phí cho các nhà nghiên cứu toàn cầu. Năm 2024, Giám đốc điều hành của DeepMind, Demis Hassabis và John Jumper đã được trao giải Nobel Hóa học cho công trình nghiên cứu này.

Google vẫn chưa từ bỏ lĩnh vực y học?

Việc gấp nếp protein rất quan trọng vì hình dạng chính xác của chúng quyết định vai trò sinh học của protein. AlphaFold đã được ứng dụng trong phát hiện thuốc, phát triển vắc-xin và nghiên cứu các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson. Trước khi có AlphaFold, các nhà khoa học phải chờ đợi hàng tuần để thực hiện các quá trình này, hoặc sử dụng siêu máy tính với chi phí cao.

google gay tiec nuoi khi dung du an ai dot pha trong y hoc de tap trung gemini hinh anh 2
Cấu trúc 3D phức tạp của protein quyết định vai trò sinh học của protein đó

Mặc dù Google đã ngừng dự án AlphaFold, nhưng một số cựu nhân viên của dự án đã được chuyển sang công ty nghiên cứu thuốc của Alphabet, Isomorphic Labs, để tiếp tục nghiên cứu phát triển thuốc mới. Điều này cho thấy rằng mặc dù AlphaFold không còn hoạt động, nhưng những nỗ lực nghiên cứu vẫn tiếp tục.

Tuy nhiên, việc giải thể một dự án thành công như AlphaFold để chuyển hướng sang Gemini đã gây ra lo ngại trong cộng đồng khoa học. Chúng cho thấy, dường như ngay cả những nhóm nghiên cứu đoạt giải Nobel cũng không thể tránh khỏi những biến động trong lĩnh vực AI hiện nay.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo PhoneArena
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