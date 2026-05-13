Gemini Intelligence sẽ thay đổi cách người dùng Android sử dụng điện thoại

Các tính năng của Gemini sẽ được triển khai đến người dùng điện thoại Android vào mùa hè này, bắt đầu từ các mẫu điện thoại Samsung Galaxy S26 và Google Pixel 10 mới, trước khi mở rộng ra các thiết bị Android, đồng hồ thông minh và máy tính xách tay khác vào cuối năm.

Một trong những điểm nổi bật của Gemini là tính năng tự động hóa ứng dụng. Thay vì chỉ đơn thuần trả lời câu hỏi, Gemini có khả năng điều khiển điện thoại để thực hiện các tác vụ như lên lịch tập luyện hoặc đặt hàng tạp hóa. Người dùng có thể nhấn giữ nút nguồn trên ảnh chụp màn hình danh sách mua sắm, và Gemini sẽ tự động tạo giỏ hàng cho họ. Quá trình này có thể được theo dõi qua thông báo, và người dùng chỉ cần xác nhận giao dịch cuối cùng.

Người dùng điện thoại Android sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ bởi Gemini Intelligence

Gemini len lỏi đến mọi ngõ ngách trên Android

Ngoài ra, ứng dụng duyệt web Chrome trên Android cũng sẽ được cập nhật với công cụ tự động duyệt web, giúp thực hiện các tác vụ như đặt chỗ đỗ xe. Tính năng tự động điền của Android cũng được nâng cấp, cho phép lấy ngữ cảnh từ các ứng dụng để điền vào các biểu mẫu phức tạp, giảm thiểu việc gõ phím.

Đối với việc nhắn tin, Gboard sẽ bổ sung tính năng giọng nói mới có tên Rambler. Tính năng này sẽ giúp làm sạch âm thanh và chuyển đổi các từ ngữ thừa, tạm dừng hoặc chuyển đổi ngôn ngữ thành một tin nhắn văn bản rõ ràng trước khi gửi.

Google cũng giới thiệu công cụ chuyển văn bản thành widget, cho phép người dùng nhập yêu cầu như danh sách công thức nấu ăn hàng tuần hoặc widget hiển thị tốc độ gió, và Android sẽ tạo widget tùy chỉnh cho màn hình chính.

Để đảm bảo an toàn khi AI truy cập vào màn hình của người dùng, Google giữ các tính năng này ở chế độ tùy chọn. Công ty cam kết sử dụng môi trường an toàn để xử lý dữ liệu và sẽ cập nhật Bảng điều khiển Quyền riêng tư Android, cho phép người dùng theo dõi các ứng dụng mà AI đã tương tác trong 24 giờ qua. Bên cạnh đó, khi trợ lý ảo thực hiện tác vụ trong nền, một thông báo sẽ luôn hiển thị ở đầu màn hình giúp người dùng biết khi nào AI đang hoạt động.