English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gia Lai khai mạc Năm Lượng tử 2026

Thứ Tư, 05:37, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 28/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026 với chủ đề "Thời khắc đã đến - Sign of the Times", mở đầu cho chuỗi hoạt động khoa học, công nghệ quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ lượng tử.

Dự lễ có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, các nhà khoa học trong và ngoài nước, đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ cùng đông đảo học sinh, sinh viên.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn thông tin, công nghệ lượng tử đang trở thành một trong những công nghệ chiến lược của thế giới. Đối với Gia Lai, việc lựa chọn tiếp cận công nghệ lượng tử không nhằm chạy theo xu hướng mà là chuẩn bị từ sớm nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và mạng lưới hợp tác để chủ động đón đầu các công nghệ của tương lai.

gia lai khai mac nam luong tu 2026 hinh anh 1
Các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút, chính thức khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 không chỉ là chuỗi sự kiện khoa học mà là bước khởi đầu cho chiến lược xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh. Trong đó, Gia Lai tập trung vào 5 trụ cột gồm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; xây dựng môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo; lấy doanh nghiệp làm trung tâm để thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận tri thức tiên tiến và thu hút nguồn lực phát triển.

“Đối với học sinh sinh viên và các bạn trẻ, tôi mong rằng từ năm lượng tử Gia Lai 2026 sẽ có thêm nhiều bạn trẻ nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, dám sáng tạo, dám chinh phục những đỉnh cao tri thức. Gia Lai cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các bạn để phát triển tài năng ngay trên quê hương của mình. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các bộ ngành Trung ương, sự hợp tác của cộng đồng khoa học, doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các đối tác quốc tế. Chúng tôi tin tưởng rằng Gia Lai từng bước hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo năng động, đóng góp thiết thực và sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ngay trong khuôn khổ lễ khai mạc, tỉnh Gia Lai đã trao các biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030; ký kết hợp tác với MobiFone về chuyển đổi số; hợp tác với VNQuantum về phát triển hệ sinh thái công nghệ lượng tử; cùng nhiều thỏa thuận hợp tác với Viện Lượng tử mở và Trường Đại học Quang Trung nhằm thúc đẩy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực lượng tử. Sau lễ ký kết, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút, chính thức khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026, đánh dấu khởi đầu chuỗi hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh trong năm 2026.

luong-tu-anh-2.jpg

Gia Lai khởi động chuỗi sự kiện Năm lượng tử 2026

VOV.VN - Ngày 27/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum) tổ chức Hội nghị quốc tế lượng tử và bán dẫn dành cho công chúng.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khai mạc chung kết cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng tử tại Gia Lai
Khai mạc chung kết cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng tử tại Gia Lai

VOV.VN - Ngày 24/7, Vòng chung kết Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (QC4SG Vietnam 2026) chính thức được khai mạc tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), tỉnh Gia Lai.

Khai mạc chung kết cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng tử tại Gia Lai

Khai mạc chung kết cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng tử tại Gia Lai

VOV.VN - Ngày 24/7, Vòng chung kết Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (QC4SG Vietnam 2026) chính thức được khai mạc tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), tỉnh Gia Lai.

Gia Lai khởi động chuỗi sự kiện Năm lượng tử 2026
Gia Lai khởi động chuỗi sự kiện Năm lượng tử 2026

VOV.VN - Ngày 27/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum) tổ chức Hội nghị quốc tế lượng tử và bán dẫn dành cho công chúng.

Gia Lai khởi động chuỗi sự kiện Năm lượng tử 2026

Gia Lai khởi động chuỗi sự kiện Năm lượng tử 2026

VOV.VN - Ngày 27/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum) tổ chức Hội nghị quốc tế lượng tử và bán dẫn dành cho công chúng.

Gia Lai công bố chuỗi sự kiện quốc tế "Năm Lượng tử 2026"
Gia Lai công bố chuỗi sự kiện quốc tế "Năm Lượng tử 2026"

VOV.VN - Chiều 16/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện quy mô quốc tế mang tên “Năm Lượng tử Gia Lai 2026”. Chuỗi sự kiện này do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Mạng lưới VNQuantum và các đối tác quốc tế tổ chức.

Gia Lai công bố chuỗi sự kiện quốc tế "Năm Lượng tử 2026"

Gia Lai công bố chuỗi sự kiện quốc tế "Năm Lượng tử 2026"

VOV.VN - Chiều 16/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện quy mô quốc tế mang tên “Năm Lượng tử Gia Lai 2026”. Chuỗi sự kiện này do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Mạng lưới VNQuantum và các đối tác quốc tế tổ chức.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm