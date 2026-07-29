Gia Lai khai mạc Năm Lượng tử 2026

Dự lễ có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, các nhà khoa học trong và ngoài nước, đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ cùng đông đảo học sinh, sinh viên.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn thông tin, công nghệ lượng tử đang trở thành một trong những công nghệ chiến lược của thế giới. Đối với Gia Lai, việc lựa chọn tiếp cận công nghệ lượng tử không nhằm chạy theo xu hướng mà là chuẩn bị từ sớm nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và mạng lưới hợp tác để chủ động đón đầu các công nghệ của tương lai.

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút, chính thức khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 không chỉ là chuỗi sự kiện khoa học mà là bước khởi đầu cho chiến lược xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh. Trong đó, Gia Lai tập trung vào 5 trụ cột gồm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; xây dựng môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo; lấy doanh nghiệp làm trung tâm để thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận tri thức tiên tiến và thu hút nguồn lực phát triển.

“Đối với học sinh sinh viên và các bạn trẻ, tôi mong rằng từ năm lượng tử Gia Lai 2026 sẽ có thêm nhiều bạn trẻ nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, dám sáng tạo, dám chinh phục những đỉnh cao tri thức. Gia Lai cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các bạn để phát triển tài năng ngay trên quê hương của mình. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các bộ ngành Trung ương, sự hợp tác của cộng đồng khoa học, doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các đối tác quốc tế. Chúng tôi tin tưởng rằng Gia Lai từng bước hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo năng động, đóng góp thiết thực và sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ngay trong khuôn khổ lễ khai mạc, tỉnh Gia Lai đã trao các biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030; ký kết hợp tác với MobiFone về chuyển đổi số; hợp tác với VNQuantum về phát triển hệ sinh thái công nghệ lượng tử; cùng nhiều thỏa thuận hợp tác với Viện Lượng tử mở và Trường Đại học Quang Trung nhằm thúc đẩy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực lượng tử. Sau lễ ký kết, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút, chính thức khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026, đánh dấu khởi đầu chuỗi hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh trong năm 2026.