English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khai mạc chung kết cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng tử tại Gia Lai

Thứ Sáu, 17:46, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 24/7, Vòng chung kết Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (QC4SG Vietnam 2026) chính thức được khai mạc tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), tỉnh Gia Lai.

Đây là lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, là dấu mốc quan trọng trong việc nước ta tiếp cận gần hơn với những công nghệ tiên phong. Sau gần 6 tháng phát động trên phạm vi quốc tế, cuộc thi đã thu hút hơn 500 hồ sơ đăng ký đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

khai mac chung ket cuoc thi hackathon quoc te ve tinh toan luong tu tai gia lai hinh anh 1
Các đại biểu từ Trung ương dự lễ khai mạc vòng chung kết cuộc thi.

Trải qua các vòng sơ loại gay cấn, vòng chung kết tại Gia Lai quy tụ gần 100 thí sinh của 26 đội thi xuất sắc, cùng sự đồng hành của gần 50 chuyên gia. Cuộc thi diễn ra từ nay đến hết 28/7, đặt trọng tâm vào việc kết hợp giữa tính toán lượng tử với trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ liệu để giải quyết các thách thức thực tế.

khai mac chung ket cuoc thi hackathon quoc te ve tinh toan luong tu tai gia lai hinh anh 2
Cuộc thi quy tụ gần 100 thí sinh.

Các đội thi được yêu cầu đưa ra những giải pháp đột phá cho các vấn đề cấp thiết như: bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, phát triển nông nghiệp thông minh, tối ưu hóa năng lượng, y tế, an ninh mạng và giao thông đô thị. Đặc biệt, các thí sinh sẽ được truy cập và thực nghiệm trên các hệ thống máy tính lượng tử từ các đối tác công nghệ quốc tế để kiểm chứng ý tưởng của mình.

khai mac chung ket cuoc thi hackathon quoc te ve tinh toan luong tu tai gia lai hinh anh 3
Ông Lâm Hải Giang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố khai mạc vòng chung kết cuộc thi.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia chia sẻ: "Tôi rất mong muốn thông qua chương trình ngày hôm nay, chuyên gia và cố vấn cùng nhau đặt ra những câu hỏi có tính cụ thể cao, đồng thời mở ra nguồn lực và kết nối để các đội thi tiến xa hơn. Cụ thể là thông qua dự án và sản phẩm công nghệ sau này. Tôi rất mong doanh nghiệp và nhà đầu tư thấy tiềm năng của đội ngũ, tư duy phát triển công nghệ lượng tử của thế hệ trẻ, để phát triển ý tưởng thành dự án cụ thể”.

Việc tổ chức một cuộc thi công nghệ đỉnh cao tại Gia Lai mang một ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Bởi đối với Việt Nam, công nghệ lượng tử đã được xác định là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia, là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.

khai mac chung ket cuoc thi hackathon quoc te ve tinh toan luong tu tai gia lai hinh anh 4
Các thí sinh đều xuất sắc vượt qua nhiều vòng sơ loại gay cấn để có mặt ở vòng chung kết này.

Việc chủ động tham gia vào "cuộc đua" lượng tử từ sớm giúp Việt Nam không bị tụt hậu, từng bước làm chủ công nghệ và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.

Đối với tỉnh Gia Lai, việc chủ động đăng cai "Năm Lượng tử Gia Lai 2026" và cuộc thi Hackathon lần này là một minh chứng quan điểm Gia Lai không chỉ là một điểm đến du lịch hay nông nghiệp, mà đang từng bước xây dựng các ngành công nghệ cao, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo môi trường thuận lợi nhất để hỗ trợ, thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ.

khai mac chung ket cuoc thi hackathon quoc te ve tinh toan luong tu tai gia lai hinh anh 5
Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại vòng chung kết cuộc thi.

Dự lễ khai mạc cuộc thi, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định: “Giá trị lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở việc tìm ra những đội thi xuất sắc nhất, còn tạo ra môi trường thực chiến để các bạn trẻ được học hỏi, hợp tác với chuyên gia hàng đầu, thử nghiệm ý tưởng táo bạo và cùng giải quyết bài toán thực tiễn. Đó chính là tinh thần đổi mới sáng tạo chúng ta luôn theo đuổi: Lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng, lấy hợp tác làm động lực và lấy bài toán thực tiễn làm mục tiêu. Các nhóm nghiên cứu có thể phát triển hình thành công nghệ và các doanh nghiệp đó có thể cần hình thành công nghệ lượng tử của Việt Nam trong tương lai."

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gia Lai công bố chuỗi sự kiện quốc tế "Năm Lượng tử 2026"
Gia Lai công bố chuỗi sự kiện quốc tế "Năm Lượng tử 2026"

VOV.VN - Chiều 16/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện quy mô quốc tế mang tên “Năm Lượng tử Gia Lai 2026”. Chuỗi sự kiện này do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Mạng lưới VNQuantum và các đối tác quốc tế tổ chức.

Gia Lai công bố chuỗi sự kiện quốc tế "Năm Lượng tử 2026"

Gia Lai công bố chuỗi sự kiện quốc tế "Năm Lượng tử 2026"

VOV.VN - Chiều 16/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện quy mô quốc tế mang tên “Năm Lượng tử Gia Lai 2026”. Chuỗi sự kiện này do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Mạng lưới VNQuantum và các đối tác quốc tế tổ chức.

Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc
Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc

VOV.VN - Công nghệ lượng tử đang trở thành một trong những lĩnh vực then chốt, định hình năng lực cạnh tranh, an ninh và sức mạnh quốc gia. Trước sự phát triển của lĩnh vực này, Việt Nam cần sớm xây dựng chiến lược phát triển bài bản, đầu tư cho nghiên cứu, hạ tầng và nguồn nhân lực, từng bước làm chủ công nghệ.

Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc

Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc

VOV.VN - Công nghệ lượng tử đang trở thành một trong những lĩnh vực then chốt, định hình năng lực cạnh tranh, an ninh và sức mạnh quốc gia. Trước sự phát triển của lĩnh vực này, Việt Nam cần sớm xây dựng chiến lược phát triển bài bản, đầu tư cho nghiên cứu, hạ tầng và nguồn nhân lực, từng bước làm chủ công nghệ.

Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam
Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam

VOV.VN - Ngày 23/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo “Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới - Xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam”.  

Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam

Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam

VOV.VN - Ngày 23/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo “Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới - Xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam”.  

Mỹ thúc đẩy xây dựng siêu máy tính lượng tử
Mỹ thúc đẩy xây dựng siêu máy tính lượng tử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ lượng tử và tăng cường an ninh mạng. Động thái mới thể hiện quyết tâm của Mỹ trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc, với mục tiêu xây dựng siêu máy tính lượng tử hiệu năng cao vào năm 2028.

Mỹ thúc đẩy xây dựng siêu máy tính lượng tử

Mỹ thúc đẩy xây dựng siêu máy tính lượng tử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ lượng tử và tăng cường an ninh mạng. Động thái mới thể hiện quyết tâm của Mỹ trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc, với mục tiêu xây dựng siêu máy tính lượng tử hiệu năng cao vào năm 2028.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục