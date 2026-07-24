Khai mạc chung kết cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng tử tại Gia Lai

Đây là lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, là dấu mốc quan trọng trong việc nước ta tiếp cận gần hơn với những công nghệ tiên phong. Sau gần 6 tháng phát động trên phạm vi quốc tế, cuộc thi đã thu hút hơn 500 hồ sơ đăng ký đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các đại biểu từ Trung ương dự lễ khai mạc vòng chung kết cuộc thi.

Trải qua các vòng sơ loại gay cấn, vòng chung kết tại Gia Lai quy tụ gần 100 thí sinh của 26 đội thi xuất sắc, cùng sự đồng hành của gần 50 chuyên gia. Cuộc thi diễn ra từ nay đến hết 28/7, đặt trọng tâm vào việc kết hợp giữa tính toán lượng tử với trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ liệu để giải quyết các thách thức thực tế.

Cuộc thi quy tụ gần 100 thí sinh.

Các đội thi được yêu cầu đưa ra những giải pháp đột phá cho các vấn đề cấp thiết như: bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, phát triển nông nghiệp thông minh, tối ưu hóa năng lượng, y tế, an ninh mạng và giao thông đô thị. Đặc biệt, các thí sinh sẽ được truy cập và thực nghiệm trên các hệ thống máy tính lượng tử từ các đối tác công nghệ quốc tế để kiểm chứng ý tưởng của mình.

Ông Lâm Hải Giang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố khai mạc vòng chung kết cuộc thi.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia chia sẻ: "Tôi rất mong muốn thông qua chương trình ngày hôm nay, chuyên gia và cố vấn cùng nhau đặt ra những câu hỏi có tính cụ thể cao, đồng thời mở ra nguồn lực và kết nối để các đội thi tiến xa hơn. Cụ thể là thông qua dự án và sản phẩm công nghệ sau này. Tôi rất mong doanh nghiệp và nhà đầu tư thấy tiềm năng của đội ngũ, tư duy phát triển công nghệ lượng tử của thế hệ trẻ, để phát triển ý tưởng thành dự án cụ thể”.

Việc tổ chức một cuộc thi công nghệ đỉnh cao tại Gia Lai mang một ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Bởi đối với Việt Nam, công nghệ lượng tử đã được xác định là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia, là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.

Các thí sinh đều xuất sắc vượt qua nhiều vòng sơ loại gay cấn để có mặt ở vòng chung kết này.

Việc chủ động tham gia vào "cuộc đua" lượng tử từ sớm giúp Việt Nam không bị tụt hậu, từng bước làm chủ công nghệ và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.

Đối với tỉnh Gia Lai, việc chủ động đăng cai "Năm Lượng tử Gia Lai 2026" và cuộc thi Hackathon lần này là một minh chứng quan điểm Gia Lai không chỉ là một điểm đến du lịch hay nông nghiệp, mà đang từng bước xây dựng các ngành công nghệ cao, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo môi trường thuận lợi nhất để hỗ trợ, thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ.

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại vòng chung kết cuộc thi.

Dự lễ khai mạc cuộc thi, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định: “Giá trị lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở việc tìm ra những đội thi xuất sắc nhất, còn tạo ra môi trường thực chiến để các bạn trẻ được học hỏi, hợp tác với chuyên gia hàng đầu, thử nghiệm ý tưởng táo bạo và cùng giải quyết bài toán thực tiễn. Đó chính là tinh thần đổi mới sáng tạo chúng ta luôn theo đuổi: Lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng, lấy hợp tác làm động lực và lấy bài toán thực tiễn làm mục tiêu. Các nhóm nghiên cứu có thể phát triển hình thành công nghệ và các doanh nghiệp đó có thể cần hình thành công nghệ lượng tử của Việt Nam trong tương lai."