Gia Lai khởi động chuỗi sự kiện Năm lượng tử 2026

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ nhiều viện, trường trong và ngoài nước đã trình bày nhiều chuyên đề, từ những kiến thức nền tảng đến các ứng dụng thực tiễn của công nghệ lượng tử. Nội dung tập trung vào vai trò của các công trình đạt giải Nobel Vật lý lượng tử, sự khác biệt giữa thông tin lượng tử và thông tin cổ điển, tính toán lượng tử, cơ học lượng tử, cấu trúc nguyên tử - phân tử, ứng dụng trong nghiên cứu vật liệu cũng như những thách thức trong quá trình phát triển công nghệ lượng tử.

Hội nghị quốc tế lượng tử và bán dẫn dành cho công chúng, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai

Không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng, hội nghị còn góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong thế hệ trẻ, từng bước xây dựng nguồn nhân lực và năng lực nội tại cho Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ chiến lược này. Đây cũng là hoạt động mở màn, đánh dấu việc Gia Lai tham gia mạng lưới lan tỏa tri thức khoa học, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghệ lượng tử tại Việt Nam.

Tại hội nghị, nhiều người tham dự bày tỏ sự hứng thú trước những kiến thức mới về công nghệ lượng tử. Bà Nguyễn Thị Hồng, giáo viên Vật lý ở phường Quy Nhơn chia sẻ: "Trước đây tôi học công nghệ thông tin, tốt nghiệp Đại học Sư phạm chuyên ngành Vật lý. Hôm nay đến nghe mới hiểu rõ hơn về máy tính lượng tử, nghe rất hay. Đây thực sự là một lĩnh vực rất mới mẻ, mang tính đột phá của khoa học. Đây là tương lai, là thứ mới nhất, đột phá so với chiếc máy tính đời cũ và máy tính hiện đại nhất rồi đến chiếc điện thoại chúng ta dùng bây giờ.. thì đây là một kỉ nguyên, một đột phá rất mới".

Người dân tìm hiểu các sản phẩm công nghệ tại Triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn

Cũng trong sáng nay, tại phường Quy Nhơn, Ban Tổ chức Năm lượng tử Gia Lai 2026 khai mạc Triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn. Trong hai ngày diễn ra sự kiện, các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước giới thiệu nhiều sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới, tạo cơ hội để người dân, học sinh, sinh viên tiếp cận và tìm hiểu về những lĩnh vực công nghệ đang được xem là động lực phát triển trong tương lai.