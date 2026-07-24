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Google ra mắt “chìa khóa” mới giúp lấy lại tài khoản khi quên mật khẩu

Thứ Sáu, 11:29, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Google bổ sung video selfie như lựa chọn đăng nhập dự phòng cho tài khoản, đồng thời áp dụng nhiều lớp bảo vệ để chống ảnh giả và deepfake.

Google gần đây đã có những hoạt động tích cực khi liên tục giới thiệu các tính năng mới và cải tiến các tính năng hiện có nhằm bảo vệ tài khoản người dùng. Trong số đó, tính năng Video Selfie mà công ty vừa triển khai hứa hẹn mang lại nhiều tiện ích cho người dùng. Tính năng này cho phép người dùng quay video trực tiếp về bản thân để đăng nhập vào bất kỳ thiết bị nào, rất hữu ích trong trường hợp mất điện thoại hoặc quên mật khẩu.

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Google đã cho phép đăng nhập bằng video selfie, thiết lập chỉ mất vài phút

Để sử dụng tính năng này, người dùng cần quay một video về khuôn mặt của mình, thực hiện một số chuyển động nhất định để AI có thể phân tích và xác định danh tính. Video này sẽ được mã hóa và lưu trữ trong Tài khoản Google. Khi đăng nhập, người dùng sẽ được yêu cầu quay một video khác, và Google sẽ so sánh video này với video đã lưu để xác nhận danh tính.

Google liệu có đảm bảo quyền riêng tư?

Tuy nhiên, tính năng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về quyền riêng tư và bảo mật. Google khẳng định rằng video được mã hóa và lưu trữ trên đám mây, và người dùng có thể xóa video bất cứ lúc nào. Công ty cũng sử dụng nhiều lớp bảo mật để ngăn chặn các nỗ lực mạo danh, như ảnh và video giả mạo.

Đối với những người dùng lo ngại về quyền riêng tư, Google cho biết video chỉ được sử dụng cho mục đích đăng nhập, nhưng người dùng có thể cho phép Google sử dụng video để cải thiện khả năng nhận diện khuôn mặt.

Để thêm tính năng Video Selfie vào Tài khoản Google, người dùng có thể truy cập trang web đăng nhập hoặc thực hiện qua ứng dụng Google trên điện thoại. Trên máy tính, người dùng chỉ cần mở Google Chrome và vào phần quản lý tài khoản để tìm thấy tùy chọn này.

Tính năng Video Selfie của Google đang mở ra một hướng đi mới trong việc bảo mật tài khoản, nhưng cũng cần được xem xét kỹ lưỡng về mặt quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
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