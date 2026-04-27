Google khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Áo

Tập đoàn công nghệ này cho biết trung tâm dữ liệu sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các năng lực AI và các dịch vụ số của Google, bao gồm công cụ tìm kiếm, YouTube, Bản đồ và Không gian làm việc trên toàn châu Âu. Khi hoàn thành, dự án dự kiến tạo ra khoảng 100 việc làm trực tiếp, cùng hàng nghìn việc làm gián tiếp thông qua lĩnh vực xây dựng, chuỗi cung ứng và các doanh nghiệp địa phương.

Cơ sở được thiết kế theo định hướng tăng trưởng xanh, sử dụng năng lượng tái tạo. Google cho biết, khi xác định được đối tác có nhu cầu sử dụng nhiệt, lượng nhiệt dư từ trung tâm dữ liệu có thể được cung cấp miễn phí cho các đơn vị đủ điều kiện, góp phần khử carbon trong hệ thống sưởi ấm địa phương.

Bên cạnh đó, Google cũng thành lập một quỹ nhằm phục hồi hệ sinh thái sông Enns, phối hợp với Hiệp hội Ngư nghiệp Thượng Áo, phù hợp với mục tiêu hoàn trả lượng nước ngọt nhiều hơn mức tiêu thụ vào năm 2030. Công ty đồng thời công bố hợp tác nhiều năm với Đại học Khoa học Ứng dụng Thượng Áo để phát triển các chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ về trí tuệ nhân tạo.

Dự án cũng dự kiến xây dựng một trung tâm thông tin công cộng, giúp người dân địa phương tìm hiểu về hạ tầng số cũng như các nỗ lực phát triển bền vững của Google.

Google cho biết đã hoạt động tại Áo từ năm 2006 và đã đào tạo hơn 140.000 người tại quốc gia này kể từ năm 2014, bao gồm sinh viên, giảng viên, chủ doanh nghiệp nhỏ và các nhà phát triển phần mềm.