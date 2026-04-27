中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Google khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Áo

Thứ Hai, 06:31, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Google vừa khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Áo, được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trong khu vực, đồng thời tích hợp các sáng kiến tái sử dụng nhiệt và phục hồi nguồn nước.

Tập đoàn công nghệ này cho biết trung tâm dữ liệu sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các năng lực AI và các dịch vụ số của Google, bao gồm công cụ tìm kiếm, YouTube, Bản đồ và Không gian làm việc trên toàn châu Âu. Khi hoàn thành, dự án dự kiến tạo ra khoảng 100 việc làm trực tiếp, cùng hàng nghìn việc làm gián tiếp thông qua lĩnh vực xây dựng, chuỗi cung ứng và các doanh nghiệp địa phương.

google khoi cong xay dung trung tam du lieu dau tien tai Ao hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Cơ sở được thiết kế theo định hướng tăng trưởng xanh, sử dụng năng lượng tái tạo. Google cho biết, khi xác định được đối tác có nhu cầu sử dụng nhiệt, lượng nhiệt dư từ trung tâm dữ liệu có thể được cung cấp miễn phí cho các đơn vị đủ điều kiện, góp phần khử carbon trong hệ thống sưởi ấm địa phương.

Bên cạnh đó, Google cũng thành lập một quỹ nhằm phục hồi hệ sinh thái sông Enns, phối hợp với Hiệp hội Ngư nghiệp Thượng Áo, phù hợp với mục tiêu hoàn trả lượng nước ngọt nhiều hơn mức tiêu thụ vào năm 2030. Công ty đồng thời công bố hợp tác nhiều năm với Đại học Khoa học Ứng dụng Thượng Áo để phát triển các chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ về trí tuệ nhân tạo.

Dự án cũng dự kiến xây dựng một trung tâm thông tin công cộng, giúp người dân địa phương tìm hiểu về hạ tầng số cũng như các nỗ lực phát triển bền vững của Google.

Google cho biết đã hoạt động tại Áo từ năm 2006 và đã đào tạo hơn 140.000 người tại quốc gia này kể từ năm 2014, bao gồm sinh viên, giảng viên, chủ doanh nghiệp nhỏ và các nhà phát triển phần mềm.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Google trung tâm dữ liệu Áo trí tuệ nhân tạo AI hạ tầng kỹ thuật số tăng trưởng xanh năng lượng tái tạo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ xem xét cấm hãng viễn thông Trung Quốc kết nối và vận hành trung tâm dữ liệu
VOV.VN - Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) ngày 9/4 cho biết đang xem xét các biện pháp mới nhằm hạn chế hoạt động của một số công ty viễn thông Trung Quốc tại Mỹ, trong đó có khả năng cấm vận hành trung tâm dữ liệu và chặn kết nối với các mạng viễn thông tại Mỹ. 

Cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu AI trong không gian
VOV.VN - Theo các chuyên gia của Đại học Northeastern (Mỹ), dù những nghiên cứu ban đầu về việc xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) trong không gian có thể đã bắt đầu, nhưng phải mất nhiều năm nữa các hệ thống này mới có thể được triển khai thực tế trên quỹ đạo.

Google nói gì về quảng cáo dài 90 giây trên YouTube?
VOV.VN - Sự cố quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua trên YouTube khiến người dùng bức xúc, buộc Google phải nhanh chóng lên tiếng giải thích nguyên nhân.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm