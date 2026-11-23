Hệ Mặt Trời đang dần thay đổi, khi vùng không gian quen thuộc của các hành tinh nhường chỗ cho một vực thẳm băng giá, nơi mà ánh sáng và hơi ấm từ Mặt Trời trở nên yếu ớt. Các nhà thiên văn học hiện đang khám phá khả năng tồn tại của một hành tinh bí ẩn, được gọi là Hành tinh X2, nằm ngoài Vành đai Kuiper.

Hình ảnh minh họa do nghệ sĩ vẽ về hành tinh giả định có kích thước tương đương Trái đất, Hành tinh X2

Theo nhà khoa học hành tinh Jonti Horner từ Đại học Nam Queensland, Hành tinh X2 có thể giống như “dấu chân trên tuyết”, cho thấy có điều gì đó bất thường đang diễn ra trong không gian xa xôi này. Mặc dù phần lớn thông tin về Hệ Mặt Trời được thu thập từ ánh sáng Mặt Trời, nhưng ở khoảng cách đến sao Hải Vương, ánh sáng này đã yếu đi 900 lần so với ánh sáng chiếu đến Trái Đất. Điều này khiến việc phát hiện các vật thể ở xa trở nên khó khăn.

Trong những năm gần đây, các kính viễn vọng đã trở nên mạnh mẽ hơn, giúp các nhà thiên văn học xác định nhiều vật thể trong vùng ngoài Hệ Mặt Trời. Tuy nhiên, một số quỹ đạo của các vật thể này lại không thể giải thích được, dẫn đến nhiều suy đoán về sự xuất hiện của hành tinh thứ 9. Giờ đây, một mô hình mới cho thấy có thể Hệ Mặt Trời còn có một hành tinh khác, đó là Hành tinh X2.

Cần thêm thời gian để giải mã hành tinh bí ẩn trong Hệ Mặt Trời

Nhóm nghiên cứu, bao gồm các nhà khoa học từ Đại học Nam Queensland và Đại học Washington, đã thực hiện các mô phỏng máy tính kéo dài 4,5 tỷ năm để theo dõi sự tiến hóa của Hệ Mặt Trời. Họ phát hiện rằng việc thêm một hành tinh xa xôi vào mô hình để giải thích nguyên nhân gây ra các quỹ đạo bất thường của các vật thể băng giá. Hành tinh giả định Hành tinh X2 này có thể có khối lượng gấp 1 đến 2 lần Trái Đất và nằm ở khoảng cách từ 350 đến 500 đơn vị thiên văn.

Nếu Hành tinh X2 tồn tại, nó có thể thay đổi cách chúng ta hiểu về lịch sử Hệ Mặt Trời. Tuy nhiên, các mô phỏng vẫn chưa hoàn toàn khớp với những gì quan sát được, cho thấy rằng việc tìm ra sự trùng khớp hoàn hảo là điều khó khăn. Dẫu vậy, Horner nhấn mạnh rằng đây là một khởi đầu tốt và khuyến khích các nhà khoa học khác đưa ra các giả thuyết thay thế.

Đài quan sát Vera C. Rubin ở Chile sẽ là công cụ quan trọng trong việc xác định sự tồn tại của Hành tinh X2, khi nó có khả năng phát hiện nhiều vật thể xuyên sao Hải Vương hơn. Nếu Hành tinh X2 thực sự tồn tại, các quần thể quỹ đạo đặc trưng sẽ ngày càng rõ ràng hơn trong các quan sát tiếp theo.

Giả thuyết về Hành tinh X2, giống như Hành tinh thứ 9, sẽ cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng từ cộng đồng khoa học. Horner khuyến khích mọi người đưa ra các dự đoán và kiểm chứng chúng nhằm làm sáng tỏ những bí ẩn còn tồn tại trong Hệ Mặt Trời của chúng ta.