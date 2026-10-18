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Phát hiện hành tinh có nước và thời tiết giống Trái đất

Chủ Nhật, 07:00, 18/10/2026
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VOV.VN - Dù không có điều kiện sinh sống như Trái đất, WISE 0855 vẫn thu hút giới thiên văn nhờ những đám mây nước biến đổi theo thời gian.

WISE 0855 là hành tinh ngoài hệ mặt trời được các nhà thiên văn ghi nhận có nhiều điểm tương đồng với Trái đất hơn những gì chúng ta từng nghĩ. Được phân loại là sao lùn nâu, WISE 0855 có kích thước tương đương với sao Mộc và nằm cách Trái đất khoảng 7,5 năm ánh sáng.

phat hien hanh tinh co nuoc va thoi tiet giong trai dat hinh anh 1
WISE 0855 là hành tinh có nước và mây giống với Trái đất

WISE 0855 đã được chụp ảnh lần đầu tiên vào năm 2010 bởi Kính viễn vọng Khảo sát Hồng ngoại Trường rộng (WISE) và được Kevin Luhman chính thức phát hiện vào năm 2014. Những quan sát ban đầu cho thấy hành tinh này có màu xanh hơn thực tế do bị nhiễm bẩn bởi các nguồn nền. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã tiết lộ nhiều thông tin mới, bao gồm sự hiện diện của nước và các mô hình mây.

Khám phá mới về hành tinh WISE 0855

Nhóm nghiên cứu tại Đài quan sát Steward thuộc Đại học Arizona (Mỹ) đã sử dụng Kính viễn vọng không gian James Webb để quan sát WISE 0855 trong 11 giờ, thu thập quang phổ ánh sáng mỗi 15 phút. Họ đã công bố những phát hiện này trên The Astronomical Journal. Qua quan sát, nhóm nghiên cứu nhận thấy các đám mây trên WISE 0855 xuất hiện và biến mất theo thời gian, mặc dù cơ chế hoạt động của chúng khác với thời tiết trên Trái đất.

Mặc dù WISE 0855 không phải là một thế giới có thể sinh sống được và có thể giống Sao Mộc hơn là Trái đất, nhưng khoảng cách chỉ 7,5 năm ánh sáng khiến nó trở thành một trong những sao lùn nâu gần nhất mà chúng ta biết đến. Để so sánh, hệ sao gần nhất với Trái đất, Proxima Centauri, cách khoảng 4,25 năm ánh sáng.

Một điểm đáng chú ý khác là Kính viễn vọng không gian James Webb đã cho phép các nhà nghiên cứu xác nhận sự tồn tại của các đám mây nước và quan sát sự thay đổi của chúng. Brittany Miles, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, cho biết trước khi có James Webb, các nhà thiên văn học chỉ có thể sử dụng công nghệ đo quang, dẫn đến việc không thể phân biệt rõ ràng các yếu tố như mây, hóa học và nhiệt độ. Giờ đây, với công nghệ mới, họ có thể hiểu rõ hơn về WISE 0855 và thành phần của nó.

Khám phá này không chỉ mở ra những hiểu biết mới về WISE 0855 mà còn góp phần làm phong phú thêm kiến thức của chúng ta về các hành tinh ngoài hệ mặt trời.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
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