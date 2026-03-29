中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hệ thống giải trí trở thành công nghệ “tử huyệt” của ô tô hiện đại?

Chủ Nhật, 06:00, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công nghệ giúp ô tô thông minh hơn nhưng cũng làm gia tăng lỗi, đặc biệt ở phần mềm và hệ thống giải trí, theo khảo sát mới từ JD Power.

Ngành công nghiệp ô tô chứng kiến sự ra đời của nhiều công nghệ mới giúp xe trở nên thông minh hơn. Tuy nhiên, sự gia tăng công nghệ cũng đồng nghĩa với nguy cơ gia tăng sự cố. Theo nghiên cứu độ tin cậy xe năm 2026 của JD Power, các vấn đề về phần mềm và công nghệ hiện đang là nguyên nhân hàng đầu gây ra sự cố mà chủ sở hữu ô tô mới báo cáo.

Hệ thống phần mềm trên ô tô hiện đại ảnh hưởng đến an toàn lái xe

Đặc biệt, hệ thống thông tin giải trí là một trong những điểm yếu dễ gặp phải. Khảo sát cho thấy, lỗi hệ thống thông tin giải trí chiếm tỷ lệ cao nhất, với 56,7 sự cố trên 100 xe. Tiếp theo là lỗi ngoại thất xe, chiếm 27,5 sự cố trên 100 xe.

Để cải thiện tình hình, JD Power dự kiến sẽ thay đổi phương pháp khảo sát cho ấn bản năm 2027, thu thập dữ liệu liên tục trong suốt cả năm và chuyển tiếp cho các nhà sản xuất giúp họ sớm phát hiện và khắc phục các vấn đề.

Nhiều vấn đề với công nghệ ô tô hiện đại

Mặc dù nhiều hệ thống thông tin giải trí hiện nay chưa đạt yêu cầu, khảo sát cũng cho thấy không phải tất cả xe mới đều gặp vấn đề. Lexus được vinh danh là thương hiệu ít gặp sự cố nhất, tiếp theo là Buick và Mini. Bàn di chuột điều khiển thông tin giải trí của Lexus từng bị phê bình, thương hiệu này đã chuyển sang sử dụng màn hình cảm ứng giúp cải thiện trải nghiệm người dùng.

Kết nối Android Auto và Apple CarPlay ngày càng phổ biến

Một trong những lĩnh vực cần cải thiện là khả năng cập nhật qua mạng (OTA) và tích hợp smartphone. Mặc dù nhiều nhà sản xuất đã áp dụng cập nhật OTA để khắc phục lỗi phần mềm, JD Power cho biết chỉ có 40% người tham gia khảo sát nhận thức được việc xe của họ đã nhận bản cập nhật trong năm qua, và chưa đến 30% trong số đó cảm thấy bản cập nhật mang lại sự khác biệt tích cực.

Ngoài ra, khả năng tích hợp smartphone, đặc biệt là kết nối Android Auto và Apple CarPlay, cũng gặp nhiều phàn nàn. Nhiều tài xế cho biết họ gặp khó khăn với đế sạc không dây và kết nối Bluetooth. Mặc dù nhiều mẫu xe hiện nay đã tích hợp các kết nối này như một trang bị tiêu chuẩn, nhưng nếu kết nối không đáng tin cậy, lợi ích sẽ không được phát huy. Khảo sát của JD Power cho thấy các nhà sản xuất ô tô vẫn cần cải thiện đáng kể trong lĩnh vực này.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo SlashGear
Tag: ô tô công nghệ phần mềm sự cố hệ thống giải trí
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Toyota Việt Nam triệu hồi gần 700 xe Land Cruiser 300 để cập nhật phần mềm hộp số

VOV.VN - Toyota Việt Nam vừa chính thức thông báo thực hiện chương trình triệu hồi đối với 699 xe Land Cruiser 300 để cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động.

Ford Việt Nam triệu hồi bổ sung xe Everest do lỗi phần mềm điều khiển động cơ

VOV.VN - Ford Việt Nam vừa thông báo chương trình triệu hồi đối với hàng loạt xe Ford Everest do bản cập nhật phần mềm trước đó chưa được khắc phục lỗi thành công và vẫn tiềm ẩn nguy cơ xe dừng đột ngột khi đang chạy.

Triệu hồi hơn 2.700 xe Lexus tại Việt Nam để cập nhật phần mềm

VOV.VN - Lexus Việt Nam vừa chính thức thông báo thực hiện chương trình triệu hồi “Cập nhật phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe trên xe Lexus” với 2.774 xe gồm các dòng: LM, LS, ES, NX, RX, GX và LX.

XÃ HỘI
VĂN HÓA
KINH TẾ
THỂ THAO
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
ĐỜI SỐNG
Ô TÔ - XE MÁY
Ô tô
PODCAST
Dấu ấn VOV
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm