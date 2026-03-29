Hệ thống giải trí trở thành công nghệ “tử huyệt” của ô tô hiện đại?

Ngành công nghiệp ô tô chứng kiến sự ra đời của nhiều công nghệ mới giúp xe trở nên thông minh hơn. Tuy nhiên, sự gia tăng công nghệ cũng đồng nghĩa với nguy cơ gia tăng sự cố. Theo nghiên cứu độ tin cậy xe năm 2026 của JD Power, các vấn đề về phần mềm và công nghệ hiện đang là nguyên nhân hàng đầu gây ra sự cố mà chủ sở hữu ô tô mới báo cáo.

Hệ thống phần mềm trên ô tô hiện đại ảnh hưởng đến an toàn lái xe

Đặc biệt, hệ thống thông tin giải trí là một trong những điểm yếu dễ gặp phải. Khảo sát cho thấy, lỗi hệ thống thông tin giải trí chiếm tỷ lệ cao nhất, với 56,7 sự cố trên 100 xe. Tiếp theo là lỗi ngoại thất xe, chiếm 27,5 sự cố trên 100 xe.

Để cải thiện tình hình, JD Power dự kiến sẽ thay đổi phương pháp khảo sát cho ấn bản năm 2027, thu thập dữ liệu liên tục trong suốt cả năm và chuyển tiếp cho các nhà sản xuất giúp họ sớm phát hiện và khắc phục các vấn đề.

Nhiều vấn đề với công nghệ ô tô hiện đại

Mặc dù nhiều hệ thống thông tin giải trí hiện nay chưa đạt yêu cầu, khảo sát cũng cho thấy không phải tất cả xe mới đều gặp vấn đề. Lexus được vinh danh là thương hiệu ít gặp sự cố nhất, tiếp theo là Buick và Mini. Bàn di chuột điều khiển thông tin giải trí của Lexus từng bị phê bình, thương hiệu này đã chuyển sang sử dụng màn hình cảm ứng giúp cải thiện trải nghiệm người dùng.

Kết nối Android Auto và Apple CarPlay ngày càng phổ biến

Một trong những lĩnh vực cần cải thiện là khả năng cập nhật qua mạng (OTA) và tích hợp smartphone. Mặc dù nhiều nhà sản xuất đã áp dụng cập nhật OTA để khắc phục lỗi phần mềm, JD Power cho biết chỉ có 40% người tham gia khảo sát nhận thức được việc xe của họ đã nhận bản cập nhật trong năm qua, và chưa đến 30% trong số đó cảm thấy bản cập nhật mang lại sự khác biệt tích cực.

Ngoài ra, khả năng tích hợp smartphone, đặc biệt là kết nối Android Auto và Apple CarPlay, cũng gặp nhiều phàn nàn. Nhiều tài xế cho biết họ gặp khó khăn với đế sạc không dây và kết nối Bluetooth. Mặc dù nhiều mẫu xe hiện nay đã tích hợp các kết nối này như một trang bị tiêu chuẩn, nhưng nếu kết nối không đáng tin cậy, lợi ích sẽ không được phát huy. Khảo sát của JD Power cho thấy các nhà sản xuất ô tô vẫn cần cải thiện đáng kể trong lĩnh vực này.