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iPhone kỷ niệm 20 năm có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo

Thứ Sáu, 07:00, 13/11/2026
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VOV.VN - iPhone 20 Pro có thể trở thành thế hệ iPhone thay đổi nhiều nhất, với màn hình cong và loạt nút bấm không chuyển động.

Theo thông tin từ MacRumors, các mẫu iPhone kỷ niệm sinh nhật thứ 20 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9/2027 với tên gọi iPhone 20 Pro và 20 Pro Max. Đây được cho là bước tiến lớn nhất về mặt thiết kế kể từ khi iPhone X ra mắt cách đây một thập kỷ.

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Apple muốn tạo ra một iPhone hoàn hảo nhất vào năm sau?

Báo cáo cho biết, mặt kính phía trước của iPhone 20 Pro sẽ được thiết kế cong ở cả bốn cạnh, từ đó giúp giảm thiểu khung kim loại và tạo cảm giác gần như không viền khi cầm trên tay. Kích thước màn hình dự kiến khoảng 6,41 inch cho phiên bản Pro và 6,96 inch cho phiên bản Pro Max, có thể được Apple quảng bá với kích thước gần 7 inch.

Cách tương tác với thiết bị cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể. Các nút bên hông như âm lượng, hành động và điều khiển camera sẽ chuyển sang dạng bán dẫn, sử dụng cảm biến áp lực và động cơ phản hồi xúc giác thay vì các bộ phận chuyển động truyền thống. Điều này không chỉ giúp tăng khả năng chống nước mà còn mang lại cảm giác chắc chắn và gọn gàng hơn cho toàn bộ thiết bị. Apple đã từng áp dụng công nghệ tương tự cho nút Home trên iPhone 7 và bàn di chuột của MacBook.

Những tính năng "đáng tiền" khác trên iPhone 20 Pro

Đối với màn hình, Apple đang thử nghiệm công nghệ Face ID và camera trước dưới màn hình nhằm loại bỏ hoàn toàn các lỗ khoét có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, khả năng sản xuất cả hai công nghệ này vào năm 2027 vẫn chưa chắc chắn. Một số báo cáo cho biết sản phẩm có thể sẽ xuất hiện một lỗ khoét nhỏ hơn hoặc kiểu cắt Dynamic Island nếu camera dưới màn hình không đạt yêu cầu.

Các tấm nền OLED thế hệ tiếp theo đang được phát triển cùng với Samsung, nhưng một số công nghệ sản xuất tiên tiến có thể sẽ bị trì hoãn đến sau năm 2027. Về phần cứng, các mẫu Pro dự kiến được trang bị chip A21 Pro thế hệ thứ hai với quy trình 2nm, cùng với DRAM xếp chồng theo chiều dọc để cải thiện băng thông bộ nhớ và khả năng xử lý AI. Apple cũng đang phát triển cảm biến hình ảnh xếp chồng riêng, dựa trên công nghệ LOFIC hứa hẹn mang lại dải tương phản động lên đến 20 stop.

Ngoài ra, pin anode silicon có thể cung cấp nhiều năng lượng hơn mà không làm tăng kích thước, và modem di động thế hệ thứ ba do Apple sản xuất sẽ được tích hợp để cải thiện hiệu suất mạng và các tính năng kết nối liên quan đến AI.

Những tính năng đầy tham vọng nói trên, đặc biệt là camera dưới màn hình và Face ID, đã từng bị bỏ qua trong quá khứ. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho thấy Apple đang xem lễ kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone là cơ hội để thiết kế lại và cải tiến công nghệ bên trong sản phẩm.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo GizmoChina
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