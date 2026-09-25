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iPhone 18 Pro gặp lỗi Face ID, người dùng đòi hoàn tiền

Thứ Sáu, 07:00, 25/09/2026
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VOV.VN - Một số người dùng iPhone 18 Pro gặp lỗi Face ID khiến máy treo rồi tự khởi động lại, thậm chí yêu cầu hoàn tiền.

Dòng iPhone 18 Pro của Apple đang gặp phải khủng hoảng yêu cầu hoàn tiền tại Hàn Quốc, khi nhiều người dùng báo cáo về các vấn đề liên quan đến chức năng Face ID. Để giải quyết tình trạng này, Apple đang chuẩn bị phát hành bản cập nhật phần mềm và hỗ trợ người tiêu dùng thông qua dịch vụ AppleCare.

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Sự cố được cho là xuất phát từ tính năng Face ID trên iPhone 18 Pro

Theo thông tin từ tờ Herald Economy, Apple Hàn Quốc đã thông báo với văn phòng nghị sĩ Kim Jang-gyeom thuộc Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) rằng họ đang tiến hành điều tra vấn đề được gọi là “lỗi gây hoang mang”. Vấn đề này liên quan đến việc iPhone 18 Pro bị treo, tắt nguồn và tự động khởi động lại, dẫn đến tình trạng “hoảng loạn” trong dữ liệu phân tích của thiết bị.

Thiết kế mới của Face ID trên iPhone 18 Pro là nguyên nhân gây sự cố?

Nhiều báo cáo cho thấy sự cố này có liên quan đến lỗi xác thực Face ID, đặc biệt khi người dùng mở khóa các ứng dụng bảo mật hoặc sử dụng Apple Pay. Trang 9to5Mac cũng đã ghi nhận hiện tượng khởi động lại liên quan đến Face ID trên iPhone 18 Pro, mặc dù quy mô của vấn đề vẫn chưa được làm rõ.

Một số người dùng bị ảnh hưởng đã nhận được thiết bị thay thế, trong khi những người khác đã chọn hoàn tiền do gặp phải sự cố liên tục. Thời điểm xảy ra sự cố với sản phẩm này đã dấy lên nhiều câu hỏi về hệ điều hành iOS 27, đặc biệt khi iPhone 18 Pro giới thiệu hệ thống Face ID được thiết kế lại. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa xác nhận liệu iOS 27 hay phần cứng Face ID có phải là nguyên nhân gây ra vấn đề này hay không.

Nếu bản cập nhật sắp tới có thể khắc phục sự cố treo máy trên iPhone 18 Pro, điều này sẽ củng cố giả thuyết rằng nguyên nhân liên quan đến phần mềm. Hiện tại, Apple vẫn chưa công bố ngày phát hành bản vá lỗi, và những người mua sớm đang theo dõi sát sao để xem liệu bản cập nhật có thể chấm dứt tình trạng hoảng loạn hiện nay hay không, cũng như liệu các thiết bị bị ảnh hưởng có cần được bảo trì thêm hay không.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
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