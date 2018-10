Khám phá cửa hàng Amazon Go vận hành bằng trí tuệ nhân tạo

Điều khác biệt ở Amazon Go là không nhân viên thu ngân, không máy tính tiền và không quầy thanh toán, bởi cửa hàng vận hành nhờ trí tuệ nhân tạo. Khách hàng muốn vào mua hàng phải tải xuống ứng dụng Amazon Go và tự quét tại một cửa quay an ninh. Khi truy cập ứng dụng Amazon Go, một mã QR sẽ xuất hiện thay cho vé vào cửa an ninh cho từng cá nhân. Quét mã QR và bạn có thể bắt đầu mua sắm. Phần mềm trí tuệ nhân tạo của Amazon đủ tinh vi để phân biệt các nhãn và bao bì của loại hàng hóa khác nhau. Chỉ cần lấy một bánh sandwich từ kệ hay bất cứ mặt hàng nào được thêm vào giỏ mua hàng ảo của bạn. Khi đặt sản phẩm trở lại, nó sẽ được lấy ra khỏi giỏ hàng. Khi bạn ra khỏi cửa hàng, bất kỳ hàng hóa nào đang trong giỏ sẽ được tính vào tài khoản Amazon của bạn. Hệ thống hàng trăm camera trên trần nhà sẽ theo dõi mọi cử động của người mua sắm và ghi lại những thứ họ đặt vào giỏ mua hàng. Hàng loạt hình ảnh 3 chiều sẽ giúp Amazon phân biệt các khách hàng với nhau. Tính năng cảm biến trọng lượng trên mỗi kệ hàng giúp nhận biết khi nào khách hàng lấy một món đồ và cả khi họ đổi ý rồi đặt hàng trở lại vị trí cũ. Amazon sẽ lập hóa đơn trên thẻ tín dụng của khách hàng khi họ bước qua cửa ra. Ứng dụng trên điện thoại thông minh sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về những hàng hóa đã mua, số tiền đã trả và thậm chí là cả thời gian đã dành cho việc mua sắm. Cửa hàng phục vụ đầy đủ từ thực phẩm tươi như rau quả, bánh mì và các đồ ăn nhanh khác đến đồ gia dụng thông thường. Theo Bloomberg, Amazon dự định xây dựng 3.000 cửa hàng khác mô hình tương tự trước năm 2021. Amazon Go được kỳ vọng là một nhân tố đổi mới sẽ thay thế cơ bản mọi thứ được sử dụng để tiến hành giao dịch trước đây./.

