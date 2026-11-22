Gần đây, hệ điều hành LiberNT đã thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ muốn tránh xa Windows 11. Với sự kết hợp giữa Liber mang ý nghĩa tự do, và NT lấy cảm hứng từ kiến trúc Windows NT, LiberNT đang cho thấy rõ định hướng của dự án. Cụ thể, LiberNT muốn cung cấp một giải pháp thay thế miễn phí cho Windows 11, cho phép người dùng chạy các ứng dụng thiết kế cho Windows mà không phải trả phí.

LiberNT là dự án nguồn mở được cung cấp hoàn toàn miễn phí

Theo nhóm phát triển, LiberNT bắt nguồn từ dự án mã nguồn mở nổi tiếng ReactOS, nhưng hiện đã trở thành một thực thể độc lập. Trong bản cập nhật mới nhất, nhóm đã hoàn thành việc tái cấu trúc bộ nạp khởi động, ngăn xếp đồ họa, trình quản lý bộ nhớ và nhân hệ điều hành.

Hệ thống này đã chính thức công khai mã nguồn theo giấy phép GNU GPL 3.0, có nghĩa cho phép các nhà phát triển trên toàn thế giới tự do xem, sửa đổi và phân phối lại mã nguồn, đồng thời yêu cầu các dự án phái sinh phải duy trì tính mở.

Một điểm nổi bật trong phiên bản này là việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lập trình. Các nhà phát triển cho biết AI hỗ trợ trong việc triển khai logic và viết mã ban đầu, nhưng tất cả kết quả đầu ra đều phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt bởi các lập trình viên con người để đảm bảo chất lượng.

Những kết quả ấn tượng từ hệ điều hành muốn thay thế Windows 11

Trong giai đoạn kiểm tra hiệu năng, LiberNT đã thể hiện khả năng vượt trội. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện 132 bài kiểm tra trên thiết bị Mac với chip Apple M3 Pro, và kết quả cho thấy LiberNT vượt qua Windows 11 trong 112 bài kiểm tra. Ở một số chỉ số, hiệu suất của hệ thống này cao hơn tới 2000%.

Màn hình desktop của LiberNT trông rất quen thuộc với nhiều người dùng Windows 11

Về mặt hỗ trợ phần cứng, LiberNT tập trung vào các nền tảng 64-bit hiện đại và đã đạt được sự tương thích với ba kiến trúc phổ biến: amd64, arm64 và riscv64. Điều này có nghĩa là hệ thống không chỉ chạy trên máy tính truyền thống mà còn có khả năng tương thích với điện thoại thông minh, máy chủ và các bo mạch phát triển RISC-V mới nổi.

Mặc dù LiberNT vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng với giấy phép mã nguồn mở GPL 3.0, hỗ trợ kiến trúc 64-bit và những dữ liệu thử nghiệm khả quan, sự hình dung về một bản sao NT miễn phí đã khá rõ ràng. Bước tiếp theo sẽ là xem liệu hệ điều hành này có thể thực hiện được những lời hứa về tính ổn định, độ tin cậy và hiệu quả hay không.