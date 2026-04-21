中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lời giải cho điểm yếu lớn nhất của điện mặt trời vừa xuất hiện

Thứ Ba, 06:15, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khai thác năng lượng mặt trời được coi là một trong những phương pháp sạch nhất để sản xuất điện thay vì phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất của điện mặt trời là việc các tấm pin mặt trời ngừng hoạt động khi trời tối, dẫn đến khoảng trống giữa sản xuất năng lượng và nhu cầu sử dụng điện vào ban đêm.

Năng lượng mặt trời hiện nay vẫn dựa vào ánh sáng mặt trời

Hiện tại, chưa có cách nào để sản xuất điện từ ánh sáng mặt trời vào ban đêm. Các giải pháp hiện có chủ yếu dựa vào việc lưu trữ năng lượng trong pin, nhưng các nhà khoa học đang tìm kiếm những phương pháp hiệu quả hơn. Một trong những cách tiếp cận mới là sử dụng gỗ balsa, một loại gỗ nhẹ và xốp, nhờ vào khả năng cách nhiệt và cấu trúc xốp tự nhiên của nó.

Được công bố trên tạp chí Advanced Energy Materials, phát hiện do nhóm các nhà khoa học từ Trung Quốc thực hiện có thể khắc phục điểm yếu lớn nhất của năng lượng mặt trời, cho phép tạo ra điện mặt trời ngay cả khi không có ánh sáng. Cụ thể, nhóm đã cải tiến cấu trúc của gỗ balsa để nó có khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời và lưu trữ dưới dạng nhiệt.

Cách biến gỗ thành nguồn điện

Để tối ưu hóa khả năng hấp thụ ánh sáng, các nhà nghiên cứu đã loại bỏ lignin, một phân tử giúp cây đứng thẳng, từ gỗ balsa. Sau đó, họ xử lý bề mặt gỗ bằng cách phủ lên các tấm phosphorene đen siêu mỏng nhằm tăng cường khả năng dẫn điện và hấp thụ ánh sáng. Để bảo vệ phosphorene khỏi oxy hóa, các nhà khoa học đã bọc nó bằng axit tannic và ion sắt.

Gỗ balsa sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời thành nhiệt trước khi phát điện trở lại bằng máy phát nhiệt điện

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn thêm các hạt nano bạc để tăng cường khả năng tương tác với ánh sáng mặt trời và sử dụng các chuỗi hydrocarbon để lưu trữ năng lượng. Cuối cùng, họ lấp đầy các kênh bên trong gỗ bằng axit stearic, giúp lưu trữ nhiệt và giải phóng nó khi cần thiết.

Khi thử nghiệm, gỗ balsa đã cho thấy khả năng chuyển hóa khoảng 91,2% ánh sáng mặt trời thành nhiệt, hiệu quả hơn gần 3,9 lần so với gỗ tự nhiên. Sử dụng máy phát điện nhiệt điện, loại gỗ này có thể tạo ra tới 0,65 volt điện trong một chu kỳ ánh sáng mặt trời. Đặc biệt, nó cũng cho thấy độ bền cao, duy trì hiệu suất ổn định qua 100 chu kỳ làm nóng và làm nguội.

Mặc dù kết quả vẫn còn ở giai đoạn sơ bộ nhưng nghiên cứu này mở ra triển vọng cho việc phát triển một nguồn năng lượng sạch, hiệu quả và thân thiện với môi trường, có khả năng thu hoạch năng lượng mặt trời và chuyển đổi nó thành điện năng vào ban đêm.

ĐBSCL thúc đẩy sử dụng điện mặt trời áp mái gắn với hệ thống lưu trữ năng lượng

VOV.VN - Tại thành phố Cần Thơ vừa diễn ra Hội thảo “Điện mặt trời thế hệ tiếp theo”, do Công ty CP Cơ điện Liên Thành Việt Nam (LITHACO) tổ chức. Hội thảo thu hút khoảng 300 đại biểu là các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp, nhà máy, tổ chức tài chính, đại diện hộ gia đình khu vực ĐBSCL.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Gizmodo
Tag: điện mặt trời gỗ balsa năng lượng tái tạo nhiên liệu hóa thạch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Công nghệ pin mặt trời uốn cong mở đường cho mái nhà phát điện
VOV.VN - Đột phá này giúp giảm chi phí sản xuất pin mặt trời, đồng thời tạo điều kiện để công nghệ năng lượng sạch phổ biến trong đời sống hằng ngày.

VOV.VN - TP.HCM đang chủ động triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy điện mặt trời mái nhà, trong đó tập trung vào mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ. Thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 19/3.

VOV.VN - Giá năng lượng tăng mạnh và nguy cơ thiếu điện giai đoạn 2026 - 2028 đang đẩy nhu cầu phát triển nguồn tại chỗ lên cấp bách. Điện mặt trời trở thành tâm điểm khi nhiều chính sách khuyến khích được thúc đẩy nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm