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Meta bị phạt 25 tỷ USD vì đánh lừa người dùng Facebook

Thứ Năm, 06:13, 22/10/2026
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VOV.VN - Ngày 21/10, một tòa án tại bang New Mexico, Mỹ, yêu cầu Meta, công ty mẹ của Facebook, nộp phạt dân sự 25 tỷ USD vì đánh lừa người dùng về quyền riêng tư và hoạt động kiểm duyệt nội dung.

Phán quyết được đưa ra sau khi bồi thẩm đoàn xác định Facebook đã thực hiện gần 44 triệu hành vi vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang. Thẩm phán Francis Mathew nhận định các hành vi sai phạm có tính cố ý, diễn ra có hệ thống và kéo dài nhiều năm. Theo ông, Facebook đã khiến người dùng tin rằng họ có quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân, trong khi thực tế không như những gì công ty cam kết.

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Meta bị phạt 25 tỷ USD vì đánh lừa người dùng Facebook. Ảnh minh họa: Reuters

Vụ kiện được chính quyền New Mexico khởi xướng năm 2021, bắt nguồn từ bê bối Cambridge Analytica. Công ty tư vấn chính trị này bị cáo buộc thu thập dữ liệu của khoảng 87 triệu người dùng Facebook thông qua ứng dụng của bên thứ ba mà không được sự đồng ý của họ. Dữ liệu được sử dụng để phân tích và nhắm mục tiêu cử tri. Cambridge Analytica từng làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Donald Trump.

Ngoài vấn đề dữ liệu cá nhân, bồi thẩm đoàn còn xác định Facebook đưa ra thông tin sai lệch về nỗ lực chống ngôn từ thù hận, thông tin sai lệch và việc áp dụng nhất quán các tiêu chuẩn cộng đồng. Phản ứng trước phán quyết, Tổng chưởng lý bang New Mexico Raúl Torrez cho rằng kết quả này khẳng định các tập đoàn lớn vẫn phải chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ người tiêu dùng.

Về phía Meta, Giám đốc pháp lý C.J. Mahoney phản đối phán quyết, cho rằng cách thức thực thi pháp luật của bang khiến doanh nghiệp gần như không thể hoạt động tại New Mexico. Ông khẳng định công ty tin tưởng sẽ thắng trong quá trình kháng cáo.

Theo giới chức New Mexico, khoản tiền phạt sẽ được dành cho hệ thống giáo dục của bang. Tuy nhiên, việc thu khoản tiền này còn phụ thuộc vào quá trình kháng cáo của Meta.

Quang Trung/VOV-Washington
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