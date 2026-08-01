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Microsoft chuẩn bị “đại tu” menu chuột phải trên Windows 11

Thứ Bảy, 06:00, 01/08/2026
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VOV.VN - Sau nhiều phản hồi từ cộng đồng, Microsoft được cho là sắp cải tiến menu chuột phải trên Windows 11 với thiết kế gọn và phản hồi nhanh hơn.

Kể từ khi ra mắt, Microsoft đã nhận được nhiều phản hồi từ người dùng Windows 11, trong đó có phàn nàn về menu chuột phải chậm và rườm rà. Để khắc phục vấn đề này, công ty đang tiến hành một cuộc đại tu lớn cho menu ngữ cảnh của hệ điều hành.

microsoft chuan bi dai tu menu chuot phai tren windows 11 hinh anh 1
Microsoft đang muốn tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng Windows 11 

Theo báo cáo từ Windows Central, phiên bản mới của menu sẽ có thiết kế nhỏ gọn hơn, giúp tải nhanh hơn và hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Đây là một phần trong sáng kiến Windows K2 của Microsoft nhằm nâng cao hiệu suất, tính nhất quán và trải nghiệm người dùng.

Menu ngữ cảnh hiện tại đang trở nên chật chội với nhiều phím tắt từ Microsoft và các ứng dụng bên thứ ba, dẫn đến việc hiển thị chậm khi người dùng nhấp chuột phải trong File Explorer. Phiên bản mới sẽ ưu tiên các thao tác thường dùng và giảm thiểu việc tải tất cả tiện ích mở rộng ngay từ đầu, giúp menu phản hồi nhanh hơn.

Menu Windows 11 sẽ nhanh hơn và gọn gàng hơn

Một trong những điểm nổi bật của bản cập nhật này là khả năng tùy chỉnh. Người dùng sẽ có thể chọn ứng dụng và thao tác nào xuất hiện trong menu, ẩn các mục không cần thiết và sắp xếp lại thứ tự của chúng. Tùy chọn “Customize” mới ở cuối menu sẽ mang lại cho người dùng sự linh hoạt hơn so với cách tiếp cận hiện tại.

microsoft chuan bi dai tu menu chuot phai tren windows 11 hinh anh 2
Thiết kế menu ngữ cảnh sắp tới của Windows 11

Đại diện của Microsoft đã nhấn mạnh rằng công ty đang nỗ lực làm cho các menu ngữ cảnh “nhanh hơn, đơn giản hơn và có thể cấu hình theo thói quen sử dụng của người dùng”.

Mặc dù Microsoft chưa công bố thời gian cụ thể cho việc triển khai menu mới cho người dùng Windows Insider hoặc phiên bản ổn định, nhưng đây được xem là một trong những cải tiến đáng giá trong kế hoạch nâng cấp lớn hơn của Microsoft cho Windows. Menu chuột phải, một phần không thể thiếu trong trải nghiệm hằng ngày của hàng triệu người dùng, hứa hẹn sẽ trở nên nhanh hơn, gọn gàng hơn và dễ dàng tùy chỉnh hơn, từ đó giải quyết một trong những vấn đề gây khó chịu lâu nay của Windows 11.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
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