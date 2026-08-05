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Một việc nhiều gia đình bỏ quên có thể khiến điện mặt trời giảm tới 40% hiệu suất

Thứ Tư, 07:00, 05/08/2026
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VOV.VN - Bỏ qua việc vệ sinh tấm pin khiến hiệu suất hệ thống điện mặt trời hoạt động kém hiệu quả, làm giảm lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng.

Hiệu suất điện mặt trời giảm không phải lúc nào cũng do vấn đề kỹ thuật. Đối với những hộ gia đình phụ thuộc vào năng lượng mặt trời để tiết kiệm chi phí điện, một nguyên nhân thường bị bỏ qua là sự tích tụ bụi bẩn trên các tấm pin. Bụi, bẩn và cặn bám có thể làm giảm lượng ánh sáng mặt trời chiếu vào bề mặt tấm pin, từ đó giảm sản lượng điện mà hệ thống tạo ra.

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Nhiều gia đình quên đi nhiệm vụ vệ sinh các tấm pin mặt trời

Theo một bài báo hội nghị năm 2025 được tổng hợp từ 30 nghiên cứu gần đây, bụi có thể làm giảm hiệu suất của tấm pin mặt trời từ 10% đến 40%. Các thử nghiệm của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cũng cho thấy sản lượng năng lượng giảm 30% sau một tháng không được vệ sinh. Đặc biệt, hiệu ứng này có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tấm pin; trong đó một nghiên cứu cho thấy tấm pin đa tinh thể có thể mất đến 30,48% sản lượng do bụi, còn tấm pin đơn tinh thể chỉ giảm khoảng 14%. Trong một số trường hợp, hiệu suất có thể giảm tới 65% sau 6 tháng không được vệ sinh.

Làm thế nào để vệ sinh hệ thống điện mặt trời đúng cách?

Việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời là một trong những cách hiệu quả để tiết kiệm chi phí điện cho gia đình. Tuy nhiên, nếu không chú ý đến việc vệ sinh, các hộ gia đình có thể phải mua thêm điện từ lưới điện, dẫn đến hóa đơn hằng tháng cao hơn và kéo dài thời gian hoàn vốn của hệ thống.

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Việc vệ sinh bụi bẩn sẽ giúp lấy lại hiệu suất cho điện mặt trời

Để duy trì hiệu suất của các tấm pin, việc vệ sinh định kỳ là rất quan trọng. Tùy thuộc vào độ dễ tiếp cận của các tấm pin, người dùng có thể lau chùi bằng bàn chải mềm và nước xà phòng. Thời điểm tốt nhất để vệ sinh là vào buổi sáng sớm hoặc khi trời nhiều mây nhằm tránh nước bay hơi quá nhanh. Đối với những tấm pin khó tiếp cận, việc thuê dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp hoặc sử dụng hệ thống làm sạch tự động có thể là lựa chọn hợp lý, mặc dù có thể tốn kém ban đầu.

Với khả năng bụi bẩn làm giảm hiệu suất từ 10% đến 40%, việc vệ sinh thường xuyên là một trong những cách đơn giản nhất để duy trì hiệu quả tiết kiệm năng lượng của hệ thống điện mặt trời.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Yahoo Tech
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