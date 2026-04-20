Người dùng iPhone trung thành đến mức khó tin

Thứ Hai, 07:00, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mức độ trung thành với iPhone tăng mạnh những năm qua khi bỏ xa Android, mặc dù các hãng như Samsung và Google đang dần thu hẹp khoảng cách.

Cuộc khảo sát về lòng trung thành của hơn 5.000 người dùng tại Mỹ do SellCell thực hiện gần đây cho thấy iPhone tiếp tục dẫn đầu rõ rệt về khả năng giữ chân khách hàng so với Android.

nguoi dung iphone trung thanh den muc kho tin hinh anh 1
Khi đã quá quen thuộc với iOS, người dùng khó rời bỏ iPhone

Theo đó, tỷ lệ người dùng iPhone gắn bó với thương hiệu Mỹ đã tăng từ 91,9% năm 2021 lên 96,4% vào năm 2026. Ngược lại, mức trung thành trung bình của người dùng Android chỉ đạt 86,4%. Dữ liệu này cho thấy, chỉ khoảng 3,6% người dùng iPhone có ý định chuyển sang thương hiệu khác, trong khi con số này ở Android là 13,6%.

Khoảng cách về sự chênh lệch của lòng trung thành còn thể hiện rõ qua thời gian sử dụng thiết bị. Có tới 83,8% người dùng iPhone đã gắn bó với Apple trong hơn 5 năm, còn tỷ lệ tương tự ở Android chỉ là 33,8%.

Khoảng cách trung thành giữa iPhone và Android vẫn ở mức cao

Dù vậy, các hãng Android đang cho thấy dấu hiệu cải thiện về lòng trung thành, đặc biệt hai cái tên lớn trên thị trường là Samsung và Google. Samsung nâng tỷ lệ trung thành từ 74% lên 90,1% trong giai đoạn 2021-2026, còn Google tăng từ 65,2% lên 86,8%. Điều này phản ánh xu hướng người dùng dần quay lại và gắn bó hơn với hệ sinh thái Android sau giai đoạn suy giảm trước đó.

Dữ liệu cũng cho thấy khi đã quen với một hệ sinh thái, người dùng ít có xu hướng chuyển đổi. Khoảng cách về mức độ trung thành giữa iOS và Android hiện vào khoảng 10%. Trong số các thương hiệu Android, nhà sản xuất Hàn Quốc, Samsung, là lựa chọn phổ biến nhất nếu người dùng iPhone cân nhắc chuyển đổi.

Theo khảo sát, sở thích thương hiệu vẫn là yếu tố chính khiến người dùng tiếp tục gắn bó, trong khi giá trị sản phẩm tốt hơn là động lực lớn nhất thúc đẩy việc chuyển sang nền tảng khác. Điều này cho thấy cả Apple lẫn các nhà sản xuất Android đều cần tiếp tục đổi mới để duy trì sức hút trong thị trường ngày càng cạnh tranh.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo PhoneArena
