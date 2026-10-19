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Phát hiện ngôi sao xanh lục đầu tiên trong vũ trụ

Thứ Hai, 06:00, 19/10/2026
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VOV.VN - Các nhà khoa học đang sử dụng dấu vết của những ngôi sao cổ xưa để kiểm chứng giả thuyết về vũ trụ thuở sơ khai.

Một ngôi sao được xem là phép màu khoa học đang diễn ra cách xa hàng trăm năm ánh sáng trong không gian vừa được các nhà thiên văn học phát hiện. Theo đó, họ đã xác định được ngôi sao xanh đầu tiên trong vũ trụ, mở ra một cái nhìn mới về sự đa dạng màu sắc của vũ trụ.

phat hien ngoi sao xanh luc dau tien trong vu tru hinh anh 1
Bằng cách nuốt chửng các hành tinh đá, ngôi sao lùn trắng đã chết WD J1330+6435 đã trở thành ngôi sao xanh lục đầu tiên được biết đến trong vũ trụ

Từ lâu, các nhà thiên văn đã tuân theo quy tắc rằng màu sắc của các ngôi sao phụ thuộc vào nhiệt độ của chúng: với ngôi sao lạnh phát sáng màu cam, ngôi sao giống Mặt Trời tỏa sáng màu trắng, và ngôi sao siêu nóng có màu xanh nhạt.

Ngôi sao độc đáo nhất từng được phát hiện trong vũ trụ

Giờ đây, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Warwick (Vương quốc Anh) đã quyết định khám phá sâu hơn về các sao lùn trắng - những tàn dư của các ngôi sao đã cạn kiệt nhiên liệu. Họ phát hiện rằng, dưới áp suất cực lớn, các nguyên tố như carbon, canxi và natri có thể tạo ra một cầu vồng màu sắc bất ngờ, từ hồng và lục lam đến tím đậm.

Điểm nhấn trong nghiên cứu này là ngôi sao lùn trắng WD J1330+6435, nằm cách Trái Đất khoảng 326 năm ánh sáng. Ngôi sao này đang “ăn thịt” các hành tinh đá và tiểu hành tinh gần đó, hút các mảnh vụn vào bầu khí quyển của nó. Chính những vật chất này đã tạo nên màu sắc kỳ lạ cho ngôi sao, với dấu vết natri hấp thụ phần màu cam của quang phổ ánh sáng, để lại ánh sáng xanh lục rực rỡ.

Mặc dù chỉ khoảng một trong ba mươi sao lùn trắng có màu sắc bất thường, việc phát hiện ngôi sao xanh lục này chứng minh rằng thực tế có thể vượt xa những gì mà khoa học viễn tưởng từng tưởng tượng. Hình ảnh một mặt trời màu ngọc lục bảo trên một hành tinh xa lạ giờ đây không còn là điều chỉ có trong phim ảnh, mà đã trở thành một phần của thiên văn học thực sự.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo GEEKSPIN
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