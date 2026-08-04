Phú Thọ ký hợp tác với nhiều bộ, ngành trong thực hiện Nghị quyết 57

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm, kết quả nổi bật về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ đã quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc phải nhận thức sâu sắc khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới; là con đường tất yếu để hiện thực hoá hai mục tiêu 100 năm của đất nước.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW không chỉ nhằm khắc phục nguy cơ tụt hậu mà còn trực tiếp góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia. Đây cũng là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt để Phú Thọ kiên định mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào tài nguyên sang dựa vào tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm nâng cao năng lực nội sinh, tạo đột phá để thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, xây dựng Phú Thọ trở thành địa phương tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành của các bộ, ban, ngành Trung ương; sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, tỉnh Phú Thọ sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, đi vào chiều sâu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh, đóng góp quan trọng, bền vững vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những kết quả tỉnh Phú Thọ đạt được trong thực hiện NQ 57-NQ/TW.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương, đánh giá cao những kết quả trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh và triển khai Nghị quyết số 57 nói riêng như: Tỉnh luôn nằm trong nhóm 3 địa phương hoàn thành sớm nhất các nhiệm vụ được giao trên hệ thống giám sát thực hiện Nghị quyết 57. Các nền tảng số được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, “liên thông 4 khối 2 cấp”, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương với quy mô kinh tế số ước chiếm 22,7% GRDP, xếp thứ 3/34 cả nước. 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng trên 10,18% so với cùng kỳ năm 2025; tiếp tục dẫn đầu các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc, đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả này phản ánh vai trò ngày càng lớn của tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong mô hình tăng trưởng.

Phó Thủ tướng đồng thời đề nghị tỉnh xác lập rõ mô hình phát triển của tỉnh trong không gian mới sau sắp xếp; thực hiện Chiến dịch 90 ngày xây dựng Kho dữ liệu tỉnh như một chiến dịch thiết lập kỷ luật dữ liệu; chuyển các bài toán lớn thành đơn đặt hàng và sản phẩm cụ thể. Bên cạnh đó, tỉnh phải tạo chuyển biến rõ hơn về công nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực; chuyển đổi số phải tạo thuận lợi thực chất cho người dân và doanh nghiệp.

Ra mắt nền tảng Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ.

Tại Hội nghị, tỉnh Phú Thọ đã ra mắt thí điểm Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế xã hội tỉnh; phát động chiến dịch 90 ngày xây dựng Kho dữ liệu tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để Phú Thọ đổi mới phương thức quản trị điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực gắn với tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích dữ liệu, tự động cảnh báo, hỗ trợ nhận diện, tháo gỡ điểm nghẽn; đồng thời là bước đi quan trọng để tỉnh thúc đẩy chuyển đổi số sâu, đưa dữ liệu vào phát triển kinh tế xã hội.

Phú Thọ kí kết các chương trình phối hợp quan trọng với các bộ, ngành

Dịp này cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Tỉnh Phú Thọ với các đối tác chiến lược lớn, gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Công ty MobiFone; lễ ký kết hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược, góp phần huy động trí tuệ, nguồn lực của Trung ương, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp, giúp chuyển từ trạng thái làm việc đơn lẻ, phân tán sang phối hợp hệ sinh thái, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.