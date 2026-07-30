Phú Thọ tạo đà vững chắc, bứt tốc tăng trưởng hai con số

Để có được kết quả này, tỉnh đã phát huy hiệu quả dư địa phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, cũng như kịch bản tăng trưởng đã đề ra giai đoạn 2026 - 2030.

Lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm phục vụ

Hoạt động tại tỉnh Phú Thọ từ năm 2020 đến nay, Công ty Cổ phần Takao Granite chuyên sản xuất vật liệu xây dựng với sản phẩm chính là gạch ốp lát cao cấp, với tổng mức đầu tư trên 1.900 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang tạo việc làm ổn định cho 700 lao động địa phương.

Hệ thống dây chuyền hiện đại của Công ty Cổ phần Takao Granite

Chia sẻ quá trình triển khai dự án, ông Trần Ngọc Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Takao Granite cho biết: Công ty luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành tích cực của lãnh đạo tỉnh, cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương. Doanh nghiệp được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời tháo gỡ nhanh chóng những khó khăn, vướng mắc về các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục hành chính liên quan, giúp dự án triển khai đúng tiến độ và sớm đi vào sản xuất. Hiện nay, công ty đã hoàn thiện đầu tư giai đoạn 3, nâng công suất lên 19 triệu m2 sản phẩm gạch ốp lát cao cấp mỗi năm.

Ông Trần Ngọc Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Takao Granite chia sẻ về những thuận lợi khi đầu tư ở Phú Thọ

"Trong thời gian vừa qua, chính quyền đồng hành với doanh nghiệp rất cao. Việc giải quyết các thủ tục hành chính của chính quyền địa phương cũng rất nhanh gọn theo các bước trình tự, trong quy định về thời gian. Chúng tôi nhận thấy việc đầu tư ở đây hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt", ông Trần Ngọc Hưng chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, ở một số địa phương, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, đất đai, vật liệu san lấp, đầu tư công, thủ tục hành chính. Còn tại tỉnh Phú Thọ, quyết tâm khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới, tỉnh triển khai cơ chế "Luồng xanh" trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án trọng điểm, duy trì mô hình "Cà phê doanh nhân" để lãnh đạo tỉnh đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp.... Đáng chú ý, đất đai là lĩnh vục nhạy cảm luôn được doanh nghiệp và người dân đặc biệt quan tâm, tỉnh đang triển khai chiến dịch cao điểm "180 ngày đêm" xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên toàn địa bàn, đồng thời thực hiện chiến dịch "45 ngày đêm" giải quyết hồ sơ đất đai quá hạn. Đến nay, khoảng 8.620 hồ sơ tồn đọng đã cơ bản được xử lý.

Ông Tạ Tuấn Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ cho biết, năm 2026, tỉnh Phú Thọ xác định lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm phục vụ và coi giải quyết điểm nghẽn là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh. "Chúng tôi tiếp tục bát sát diễn biến kinh tế, chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh cập nhập các kịch bản tăng trưởng theo từng quý để điều hành linh hoạt, kịp thời; tham mưu lãnh đạo tỉnh tiếp tục chú trọng chỉ đạo, triển khai giải pháp đồng bộ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp; thường xuyên bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp để nắm bắt khó khăn, vướng mắc kịp thời tháo gỡ...".

Phát huy hiệu quả dư địa sau sáp nhập

Sau sáp nhập, địa bàn tỉnh Phú Thọ mới rộng lớn với 148 xã, phường, đòi hỏi các địa phương phải tập trung triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, nhất là phải bám sát kịch bản tăng trưởng tỉnh đề ra trong cả năm và từng quý… Mỗi ngành, mỗi địa phương đều được giao phần việc cụ thể trong tổng thể mục tiêu chung, gắn tăng trưởng kinh tế với cải cách hành chính, kỷ luật công vụ và trách nhiệm người đứng đầu.

Phú Thọ tăng trưởng trên 10% trong 6 tháng đầu năm

Phường Việt Trì được xác định là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa và thương mại của tỉnh Phú Thọ mới hiện nay có diện tích trên 25,8 km², dân số hơn 73.000 người. Ông Nguyễn Văn Biết - Phó Chủ tịch UBND phường Việt Trì chia sẻ, địa phương xác định việc sắp xếp đơn vị hành chính là cơ hội để mở rộng không gian phát triển, tích hợp nguồn lực để phát huy các lợi thế cho tăng trưởng kinh tế.

"Tới đây phường tập trung vào thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ chính là: Tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc tiếp tục tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh; phát triển mạnh thương mại dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án và giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh. Tập trung vào nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản trị địa phương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp", ông Nguyễn Văn Biết nói.

6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ đạt 10,18%, đứng đầu vùng Trung du và Miền núi phía Bắc và đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ Chính phủ giao. Quy mô kinh tế số của tỉnh đạt trên 22% GRDP, đứng thứ ba cả nước. Đặc biệt có 11/12 chỉ tiêu đạt trên 60% kế hoạch và nhiều chỉ tiêu gần đạt, vượt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cả năm 2026 như: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đạt hơn 34 nghìn tỷ đồng; thu hút đầu tư vốn FDI đạt gần 1,8 tỷ USD, bằng 110,2% kế hoạch năm và gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2025... Phú Thọ tiếp tục trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư công nghệ cao, nổi bật là dự án mở rộng sản xuất thiết bị điện tử của Tập đoàn BYD (Trung Quốc) và dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang (Nhật Bản), mỗi dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dự lễ khởi công dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang

Tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt 15 đồ án quy hoạch và 31 nhiệm vụ quy hoạch theo Quy hoạch tỉnh. Trong tổng số 149 dự án được rà soát trên hệ thống, tỉnh đã giải quyết dứt điểm 50 dự án; các dự án còn lại đang tiếp tục được tháo gỡ theo lộ trình. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được tăng tốc triển khai trên cả ba khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ, mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất. Cách tiếp cận phát triển hài hòa giữa ba khu vực cho thấy tầm nhìn dài hạn của tỉnh trong việc hình thành một cực tăng trưởng thống nhất, phát huy lợi thế bổ trợ của từng địa bàn.

Để đạt được kết quả này, tỉnh Phú Thọ đổi mới mạnh mẽ tư duy điều hành từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị theo kết quả, lấy hiệu quả công việc, sản phẩm cụ thể và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá; Giao KPI đảm bảo “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết: Tỉnh đã điều hành linh hoạt dựa trên kịch bản và dữ liệu tăng trưởng kinh tế theo thời gian thực; công tác kiểm tra, đôn đốc qua hội nghị chuyên đề và kiểm tra thực địa, theo dõi rà soát từng chỉ tiêu, từng dự án, từng nguồn thu, từng lĩnh vực được coi là nhiệm vụ thường xuyên để kịp thời có giải pháp, không để tình trạng chờ sơ kết, tổng kết mới xử lý.

"Chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ thì đã rất cụ thể rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục phải quản trị theo kế hoạch đó, phải điều hành linh hoạt theo dữ liệu thực, theo thời gian thực của kết quả thực hiện những chương trình, kế hoạch đó; phải định kỳ nghe các ngành, các địa phương báo cáo tiến độ, những khó khăn vướng mắc và kịp thời tháo gỡ. Bám sát vào đề án tăng trưởng hai con số của tỉnh, bám sát vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh để có điều chỉnh linh hoạt và bắt buộc phải triển khai thực hiện đạt kết quả, đạt hiệu quả", ông Phan Trọng Tấn chia sẻ.

Ông Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chia sẻ với phóng viên VOV về những định hướng của tỉnh trong thời gian tới.

Phú Thọ nằm trong nhóm năm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước; đứng thứ hai toàn quốc về chỉ số tiếp cận đất đai và thuộc nhóm dẫn đầu về chính quyền kiến tạo, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đây là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, phản ánh tinh thần xây dựng mô hình quản trị mới, nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Từ nền tảng tăng trưởng kinh tế hai con số, môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, chuyển đổi số được đẩy mạnh đến những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và cải cách hành chính, tỉnh Phú Thọ đang tạo đà phát triển vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026-2030.