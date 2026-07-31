Thuế Phú Thọ tập huấn chính sách thuế cho gần 1.000 người nộp thuế

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Thuế tỉnh Phú Thọ và trực tuyến đến 16 điểm cầu Thuế cơ sở. Bà Nguyễn Thị Hương Nga, Phó Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ, dự và chủ trì hội nghị.

Người nộp thuế tham gia hỏi đáp chính sách

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn thuộc Thuế tỉnh, lãnh đạo và công chức các tổ nghiệp vụ tại các Thuế cơ sở. Đặc biệt, gần 1.000 người nộp thuế đại diện cho các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tham gia trực tiếp tại các điểm cầu. Bên cạnh đó, hội nghị cũng thu hút hàng trăm lượt người nộp thuế theo dõi, tương tác thông qua nền tảng Zoom và fanpage của Thuế tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế Thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cùng nhiều quy định mới liên quan đến công tác quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đối thoại, giải đáp trực tiếp các câu hỏi, vướng mắc của người nộp thuế trong quá trình áp dụng chính sách thuế. Đối với những nội dung chưa có điều kiện trả lời ngay hoặc vượt thẩm quyền, Thuế tỉnh Phú Thọ đã tiếp thu, tổng hợp để nghiên cứu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền và phản hồi người nộp thuế theo quy định.

Đại diện công chức Thuế Phú Thọ tận tình giải đáp chính sách đến người nộp thuế

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hương Nga, Phó Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh những câu hỏi thực tiễn của người nộp thuế từ việc triển khai các quy định mới là cơ sở quan trọng để cơ quan thuế nhận diện rõ hơn những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Qua đó, tiếp tục hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ, góp phần giúp người nộp thuế hiểu đúng, thực hiện đúng chính sách, pháp luật thuế.

Thuế tỉnh Phú Thọ khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng người nộp thuế thông qua các kênh hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến; đồng thời đẩy mạnh tổ chức các chương trình tập huấn chuyên sâu, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh.