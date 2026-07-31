English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thuế Phú Thọ tập huấn chính sách thuế cho gần 1.000 người nộp thuế

Thứ Sáu, 14:31, 31/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 30/7/2026, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn Luật Quản lý thuế, Luật Thuế Thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm cập nhật chính sách mới, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Thuế tỉnh Phú Thọ và trực tuyến đến 16 điểm cầu Thuế cơ sở. Bà Nguyễn Thị Hương Nga, Phó Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ, dự và chủ trì hội nghị.

thue phu tho tap huan chinh sach thue cho gan 1.000 nguoi nop thue hinh anh 1
Người nộp thuế tham gia hỏi đáp chính sách

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn thuộc Thuế tỉnh, lãnh đạo và công chức các tổ nghiệp vụ tại các Thuế cơ sở. Đặc biệt, gần 1.000 người nộp thuế đại diện cho các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tham gia trực tiếp tại các điểm cầu. Bên cạnh đó, hội nghị cũng thu hút hàng trăm lượt người nộp thuế theo dõi, tương tác thông qua nền tảng Zoom và fanpage của Thuế tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế Thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cùng nhiều quy định mới liên quan đến công tác quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đối thoại, giải đáp trực tiếp các câu hỏi, vướng mắc của người nộp thuế trong quá trình áp dụng chính sách thuế. Đối với những nội dung chưa có điều kiện trả lời ngay hoặc vượt thẩm quyền, Thuế tỉnh Phú Thọ đã tiếp thu, tổng hợp để nghiên cứu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền và phản hồi người nộp thuế theo quy định.

thue phu tho tap huan chinh sach thue cho gan 1.000 nguoi nop thue hinh anh 2
Đại diện công chức Thuế Phú Thọ tận tình giải đáp chính sách đến người nộp thuế

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hương Nga, Phó Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh những câu hỏi thực tiễn của người nộp thuế từ việc triển khai các quy định mới là cơ sở quan trọng để cơ quan thuế nhận diện rõ hơn những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Qua đó, tiếp tục hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ, góp phần giúp người nộp thuế hiểu đúng, thực hiện đúng chính sách, pháp luật thuế.

Thuế tỉnh Phú Thọ khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng người nộp thuế thông qua các kênh hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến; đồng thời đẩy mạnh tổ chức các chương trình tập huấn chuyên sâu, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh.

so-thue.png

Ra mắt cẩm nang hướng dẫn người nộp thuế làm sạch mã số thuế

VOV.VN - Quá trình triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế TP. Hà Nội đã biên soạn và phát hành “Cẩm nang hướng dẫn làm sạch mã số thuế” cùng nhiều tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nhằm hỗ trợ người nộp thuế rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế một cách thuận tiện.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thuế tỉnh Phú Thọ đồng bộ giải pháp làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn
Thuế tỉnh Phú Thọ đồng bộ giải pháp làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn

VOV.VN - Với quyết tâm hoàn thành Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", Thuế tỉnh Phú Thọ đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo môi trường kinh doanh minh bạch.

Thuế tỉnh Phú Thọ đồng bộ giải pháp làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn

Thuế tỉnh Phú Thọ đồng bộ giải pháp làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn

VOV.VN - Với quyết tâm hoàn thành Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", Thuế tỉnh Phú Thọ đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo môi trường kinh doanh minh bạch.

Công khai hơn 150.000 người nộp thuế ngừng hoạt động cần rà soát mã số thuế
Công khai hơn 150.000 người nộp thuế ngừng hoạt động cần rà soát mã số thuế

VOV.VN - Thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách 150.459 người nộp thuế có mã số thuế ở trạng thái ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, đồng thời đề nghị các trường hợp liên quan sớm hoàn tất thủ tục theo quy định để tránh phát sinh rủi ro pháp lý và nghĩa vụ thuế.

Công khai hơn 150.000 người nộp thuế ngừng hoạt động cần rà soát mã số thuế

Công khai hơn 150.000 người nộp thuế ngừng hoạt động cần rà soát mã số thuế

VOV.VN - Thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách 150.459 người nộp thuế có mã số thuế ở trạng thái ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, đồng thời đề nghị các trường hợp liên quan sớm hoàn tất thủ tục theo quy định để tránh phát sinh rủi ro pháp lý và nghĩa vụ thuế.

Bộ Tài chính thay thế 78, bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế
Bộ Tài chính thay thế 78, bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1934/QĐ-BTC công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Bộ Tài chính thay thế 78, bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế

Bộ Tài chính thay thế 78, bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1934/QĐ-BTC công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp