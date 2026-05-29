Quả bóng World Cup 2026 gây chú ý vì phải sạc pin trước trận đấu

Quả bóng cho World Cup 2026 mang đến khả năng theo dõi mọi chuyển động trên sân, tuy nhiên nó cũng cần sạc điện để có thể hoạt động.

Tên gọi “Trionda” mang ý nghĩa đặc biệt, với “Tri” biểu thị cho ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026: Canada, Mexico và Mỹ. Phần “Onda” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “sóng”, tạo nên ý nghĩa “ba làn sóng” tượng trưng cho ba màu sắc đỏ, xanh lá cây và xanh dương trong thiết kế của quả bóng, thể hiện sự tôn kính đối với các quốc gia tổ chức.

FIFA World Cup 2026 sẽ dùng quả bóng có cảm biến và pin tích hợp

Quả bóng Trionda không chỉ đơn thuần là một quả bóng đá. Nó được trang bị công nghệ bóng kết nối, giúp trọng tài và hệ thống VAR đưa ra quyết định chính xác và nhanh chóng hơn. Một chip cảm biến chuyển động 500 Hz nặng khoảng 14g được gắn bên cạnh quả bóng cho phép theo dõi mọi chuyển động như tốc độ, độ xoáy và quỹ đạo trong thời gian thực.

Quả bóng World Cup 2026 có thể hỗ trợ VAR phát hiện việt vị chính xác hơn

Điều đặc biệt là chip cảm biến này cần được sạc trước khi sử dụng. Quá trình sạc diễn ra không dây thông qua một trạm sạc chuyên dụng, mất khoảng 90 phút để sạc đầy và có thể hoạt động liên tục trong gần 6 giờ. Khi không còn trên sân, cảm biến sẽ tự động chuyển sang chế độ ngủ đông để tiết kiệm pin.

Ngoài ra, mỗi địa điểm tổ chức World Cup sẽ được trang bị nhiều camera để theo dõi chuyển động của cầu thủ. FIFA cũng đã hợp tác với Lenovo để tạo ra hình đại diện 3D kỹ thuật số của từng cầu thủ, giúp cải thiện độ chính xác trong các quyết định VAR.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong kỳ World Cup năm nay. FIFA đã phát triển hệ thống “Football AI Pro”, cho phép các đội thu thập thông tin về đối thủ, lập báo cáo trận đấu và phân tích màn trình diễn của cầu thủ.

Tóm lại, World Cup 2026 hứa hẹn sẽ là kỳ World Cup tiên tiến nhất về công nghệ từ trước đến nay, với những cải tiến đáng kể trong việc hỗ trợ trọng tài và nâng cao trải nghiệm của người hâm mộ.