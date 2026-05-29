English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quả bóng World Cup 2026 gây chú ý vì phải sạc pin trước trận đấu

Thứ Sáu, 16:16, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi World Cup 2026 đang đến gần, nhiều công nghệ tiên tiến sẽ được áp dụng, trong đó nổi bật là quả bóng mang tên Trionda được sản xuất bởi Adidas.

Quả bóng cho World Cup 2026 mang đến khả năng theo dõi mọi chuyển động trên sân, tuy nhiên nó cũng cần sạc điện để có thể hoạt động.

Tên gọi “Trionda” mang ý nghĩa đặc biệt, với “Tri” biểu thị cho ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026: Canada, Mexico và Mỹ. Phần “Onda” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “sóng”, tạo nên ý nghĩa “ba làn sóng” tượng trưng cho ba màu sắc đỏ, xanh lá cây và xanh dương trong thiết kế của quả bóng, thể hiện sự tôn kính đối với các quốc gia tổ chức.

qua bong world cup 2026 gay chu y vi phai sac pin truoc tran dau hinh anh 1
FIFA World Cup 2026 sẽ dùng quả bóng có cảm biến và pin tích hợp

Quả bóng Trionda không chỉ đơn thuần là một quả bóng đá. Nó được trang bị công nghệ bóng kết nối, giúp trọng tài và hệ thống VAR đưa ra quyết định chính xác và nhanh chóng hơn. Một chip cảm biến chuyển động 500 Hz nặng khoảng 14g được gắn bên cạnh quả bóng cho phép theo dõi mọi chuyển động như tốc độ, độ xoáy và quỹ đạo trong thời gian thực.

Quả bóng World Cup 2026 có thể hỗ trợ VAR phát hiện việt vị chính xác hơn

Điều đặc biệt là chip cảm biến này cần được sạc trước khi sử dụng. Quá trình sạc diễn ra không dây thông qua một trạm sạc chuyên dụng, mất khoảng 90 phút để sạc đầy và có thể hoạt động liên tục trong gần 6 giờ. Khi không còn trên sân, cảm biến sẽ tự động chuyển sang chế độ ngủ đông để tiết kiệm pin.

Ngoài ra, mỗi địa điểm tổ chức World Cup sẽ được trang bị nhiều camera để theo dõi chuyển động của cầu thủ. FIFA cũng đã hợp tác với Lenovo để tạo ra hình đại diện 3D kỹ thuật số của từng cầu thủ, giúp cải thiện độ chính xác trong các quyết định VAR.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong kỳ World Cup năm nay. FIFA đã phát triển hệ thống “Football AI Pro”, cho phép các đội thu thập thông tin về đối thủ, lập báo cáo trận đấu và phân tích màn trình diễn của cầu thủ.

Tóm lại, World Cup 2026 hứa hẹn sẽ là kỳ World Cup tiên tiến nhất về công nghệ từ trước đến nay, với những cải tiến đáng kể trong việc hỗ trợ trọng tài và nâng cao trải nghiệm của người hâm mộ.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo PhoneArena
Tag: World Cup 2026 quả bóng công nghệ Trionda Adidas VAR
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đội bóng “tí hon” và câu chuyện cổ tích tại kỳ World Cup lịch sử
Đội bóng “tí hon” và câu chuyện cổ tích tại kỳ World Cup lịch sử

VOV.VN - Từ một quốc đảo nhỏ bé, Cape Verde đã viết nên câu chuyện cổ tích đầy cảm hứng khi lần đầu giành vé dự World Cup 2026, mở ra hành trình chinh phục sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng vượt giới hạn.

Đội bóng “tí hon” và câu chuyện cổ tích tại kỳ World Cup lịch sử

Đội bóng “tí hon” và câu chuyện cổ tích tại kỳ World Cup lịch sử

VOV.VN - Từ một quốc đảo nhỏ bé, Cape Verde đã viết nên câu chuyện cổ tích đầy cảm hứng khi lần đầu giành vé dự World Cup 2026, mở ra hành trình chinh phục sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng vượt giới hạn.

U20 Việt Nam rơi vào bảng "tử thần" trên đường săn vé trở lại U20 World Cup
U20 Việt Nam rơi vào bảng "tử thần" trên đường săn vé trở lại U20 World Cup

VOV.VN - U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu rất nặng ở vòng loại giải U20 châu Á 2027, giải đấu cũng đồng thời là vòng loại đầu tiên của U20 World Cup 2027.

U20 Việt Nam rơi vào bảng "tử thần" trên đường săn vé trở lại U20 World Cup

U20 Việt Nam rơi vào bảng "tử thần" trên đường săn vé trở lại U20 World Cup

VOV.VN - U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu rất nặng ở vòng loại giải U20 châu Á 2027, giải đấu cũng đồng thời là vòng loại đầu tiên của U20 World Cup 2027.

HLV ĐT Argentina nói điều bất ngờ về sức khỏe của Messi trước World Cup 2026
HLV ĐT Argentina nói điều bất ngờ về sức khỏe của Messi trước World Cup 2026

VOV.VN - HLV ĐT Argentina - Lionel Scaloni đã có những chia sẻ về tình trạng thể lực của Messi trước thềm World Cup 2026.

HLV ĐT Argentina nói điều bất ngờ về sức khỏe của Messi trước World Cup 2026

HLV ĐT Argentina nói điều bất ngờ về sức khỏe của Messi trước World Cup 2026

VOV.VN - HLV ĐT Argentina - Lionel Scaloni đã có những chia sẻ về tình trạng thể lực của Messi trước thềm World Cup 2026.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm