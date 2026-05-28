HLV ĐT Argentina nói điều bất ngờ về sức khỏe của Messi trước World Cup 2026

Thứ Năm, 08:39, 28/05/2026
VOV.VN - HLV ĐT Argentina - Lionel Scaloni đã có những chia sẻ về tình trạng thể lực của Messi trước thềm World Cup 2026.

Ngay trước khi trở về tập trung cùng ĐT Argentina để chuẩn bị cho World Cup 2026, siêu sao Lionel Messi đã bị chấn thương trong trận đấu của Inter Miami ở MLS.

Thông báo từ đội bóng nước Mỹ khẳng định Messi gặp tình trạng quá tải kèm theo mỏi cơ ở gân kheo trái và cần nghỉ ngơi tối thiểu 10 ngày để hoàn toàn hồi phục. Như vậy, siêu sao sắp bước sang tuổi 39 sẽ chỉ có thể tập luyện trở lại từ ngày 6/6 tới.

Mới đây, chính HLV của ĐT Argentina - Lionel Scaloni xác nhận Messi sẽ vắng mặt trong các trận đấu giao hữu của đội ĐKVĐ World Cup trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh trong năm nay.

HLV Scaloni nói: "Những thông tin cập nhật ban đầu không hoàn toàn đáng ngại. Giờ đây, chúng ta phải chờ xem tình hình của Leo tiến triển như thế nào.

Chúng tôi đều mong muốn Messi có thể gia nhập đội tuyển với thể trạng tốt nhất, nhưng thực tế không phải vậy. Không chỉ riêng cậu ấy, nhiều cầu thủ Argentina vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Chúng tôi sẽ chỉ để những gương mặt thực sự khỏe mạnh ra sân trong các trận giao hữu trước World Cup".

Theo lịch, ĐT Argentina sẽ lần lượt chạm trán Algeria, Áo và Jordan tại vòng bảng của World Cup 2026.

