Top 5 đội tuyển đắt giá nhất World Cup 2026: Bất ngờ với ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo

World Cup 2026 đang đến gần và thị trường chuyển nhượng một lần nữa trở thành “thước đo” tham khảo cho sức mạnh các đội tuyển. Theo dữ liệu từ Transfermarkt, danh sách những đội tuyển sở hữu đội hình đắt giá nhất đã chính thức được công bố.

Dẫn đầu là ĐT Pháp với tổng giá trị lên tới 1,47 tỉ Euro. Những ngôi sao như Kylian Mbappe và Michael Olise đóng vai trò hạt nhân khi lần lượt được định giá 200 triệu và 150 triệu Euro.

ĐT Pháp sở hữu giá trị cao nhất World Cup 2026. (Ảnh: Getty)

Xếp thứ hai là ĐT Anh với đội hình trị giá 1,32 tỉ Euro. Dù không còn ở đỉnh cao giá trị, Harry Kane vẫn là đầu tàu kinh nghiệm trong đội hình trẻ trung của Tam sư.

Đứng thứ ba là ĐT Tây Ban Nha với tổng giá trị 1,27 tỉ Euro, nổi bật với tài năng trẻ Lamine Yamal được định giá tới 200 triệu Euro. Đây là minh chứng cho làn sóng trẻ hóa mạnh mẽ nhưng đầy chất lượng của La Roja.

Hai vị trí tiếp theo thuộc về ĐT Đức (1,01 tỉ Euro) và ĐT Bồ Đào Nha (965 triệu Euro), trong đó sự góp mặt của Cristiano Ronaldo vẫn mang giá trị biểu tượng lớn. Dù không còn ở đỉnh cao định giá, CR7 vẫn là thủ lĩnh tinh thần của Selecao.

Đáng chú ý, ĐT Argentina và ĐT Brazil lại không góp mặt trong top 5. Các siêu sao như Lionel Messi hay Neymar Jr hiện có giá trị chuyển nhượng thấp hơn do ảnh hưởng của tuổi tác, cho thấy sự chuyển giao thế hệ rõ nét trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.