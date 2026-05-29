Top 5 đội tuyển đắt giá nhất World Cup 2026: Bất ngờ với ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo

Thứ Sáu, 12:00, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Top 5 đội tuyển đắt giá nhất World Cup 2026 đã lộ diện với ĐT Pháp dẫn đầu, trong khi sự góp mặt của ĐT Bồ Đào Nha cùng Cristiano Ronaldo tạo nên điểm nhấn bất ngờ giữa làn sóng chuyển giao thế hệ mạnh mẽ của bóng đá thế giới.

World Cup 2026 đang đến gần và thị trường chuyển nhượng một lần nữa trở thành “thước đo” tham khảo cho sức mạnh các đội tuyển. Theo dữ liệu từ Transfermarkt, danh sách những đội tuyển sở hữu đội hình đắt giá nhất đã chính thức được công bố.

Dẫn đầu là ĐT Pháp với tổng giá trị lên tới 1,47 tỉ Euro. Những ngôi sao như Kylian Mbappe và Michael Olise đóng vai trò hạt nhân khi lần lượt được định giá 200 triệu và 150 triệu Euro.

top 5 doi tuyen dat gia nhat world cup 2026 bat ngo voi Dt bo Dao nha cua ronaldo hinh anh 1
ĐT Pháp sở hữu giá trị cao nhất World Cup 2026. (Ảnh: Getty)

Xếp thứ hai là ĐT Anh với đội hình trị giá 1,32 tỉ Euro. Dù không còn ở đỉnh cao giá trị, Harry Kane vẫn là đầu tàu kinh nghiệm trong đội hình trẻ trung của Tam sư.

Đứng thứ ba là ĐT Tây Ban Nha với tổng giá trị 1,27 tỉ Euro, nổi bật với tài năng trẻ Lamine Yamal được định giá tới 200 triệu Euro. Đây là minh chứng cho làn sóng trẻ hóa mạnh mẽ nhưng đầy chất lượng của La Roja.

Hai vị trí tiếp theo thuộc về ĐT Đức (1,01 tỉ Euro) và ĐT Bồ Đào Nha (965 triệu Euro), trong đó sự góp mặt của Cristiano Ronaldo vẫn mang giá trị biểu tượng lớn. Dù không còn ở đỉnh cao định giá, CR7 vẫn là thủ lĩnh tinh thần của Selecao.

Đáng chú ý, ĐT Argentina và ĐT Brazil lại không góp mặt trong top 5. Các siêu sao như Lionel Messi hay Neymar Jr hiện có giá trị chuyển nhượng thấp hơn do ảnh hưởng của tuổi tác, cho thấy sự chuyển giao thế hệ rõ nét trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: VOV World Cup 2026 ĐT Bồ Đào Nha ĐT Pháp
Danh sách tuyển Argentina dự World Cup 2026: Lionel Messi làm nên lịch sử
VOV.VN - Danh sách đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026: Lionel Messi làm nên lịch sử khi góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

Bất ngờ với cầu thủ "tuổi teen" trong danh sách ĐT Đức tham dự World Cup 2026
VOV.VN - Danh sách ĐT Đức tham dự World Cup 2026 có sự góp mặt của cầu thủ sinh năm 2008 là Lennart Karl – một trong những cầu thủ trẻ nhất tại kỳ World Cup lần này.

Đội bóng “tí hon” và câu chuyện cổ tích tại kỳ World Cup lịch sử
VOV.VN - Từ một quốc đảo nhỏ bé, Cape Verde đã viết nên câu chuyện cổ tích đầy cảm hứng khi lần đầu giành vé dự World Cup 2026, mở ra hành trình chinh phục sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng vượt giới hạn.

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng F: Nhật Bản đại chiến Hà Lan
VOV.VN - Lịch thi đấu bảng F World Cup 2026, đội bóng số 1 châu Á Nhật Bản sẽ có dịp so tài với Hà Lan ngay trận mở màn.

HLV ĐT Argentina nói điều bất ngờ về sức khỏe của Messi trước World Cup 2026
VOV.VN - HLV ĐT Argentina - Lionel Scaloni đã có những chia sẻ về tình trạng thể lực của Messi trước thềm World Cup 2026.

