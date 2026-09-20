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Samsung bắt đầu đưa robot vào nhà máy sản xuất chip

Chủ Nhật, 23:12, 20/09/2026
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VOV.VN - Robot được Samsung nghiên cứu để hỗ trợ công nhân và kỹ sư, trong kế hoạch xây dựng nhà máy bán dẫn tự động hơn.

Samsung vừa công bố một bước tiến mới rất đáng chú ý trong việc ứng dụng robot tại các nhà máy sản xuất chất bán dẫn. Theo đó, công ty đã thành lập nhóm AX/PI vào ngày 1/9, thuộc bộ phận Giải pháp Thiết bị, nhằm phát triển các robot có khả năng hoạt động trong môi trường sản xuất.

samsung bat dau dua robot vao nha may san xuat chip hinh anh 1

Tên gọi AX/PI là viết tắt của từ “AI transformation” với AX, và “process innovation” với PI, tạm dịch là “chuyển đổi AI” và “đổi mới quy trình”. Nhóm này sẽ tập trung vào việc tự động hóa các công việc trong nhà máy. Nhiều thành viên của nhóm mới từng làm việc tại viện nghiên cứu công nghệ thiết bị của Samsung, nơi chuyên về thiết bị nhà máy, tự động hóa và các công nghệ tiên tiến. Sau khi viện này được tái cấu trúc vào năm 2024, một số nhà nghiên cứu đã chuyển sang các nhóm khác, và Samsung đã tập hợp họ lại để phát triển lĩnh vực tự động hóa.

Các nhiệm vụ robot trong nhà máy của Samsung

Lĩnh vực đầu tiên mà robot được triển khai là bảo trì thiết bị, nơi chúng có thể thực hiện các công việc lặp đi lặp lại hiện đang do các nhà thầu và kỹ sư đảm nhiệm. Samsung có thể tham khảo mô hình của Dextro, một robot do Lam Research phát triển, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ như lắp đặt, siết chặt và làm sạch các bộ phận.

Hiện tại, dự án của Samsung vẫn đang ở giai đoạn đầu. Công ty sẽ thực hiện thu thập dữ liệu từ nhà máy và nghiên cứu lộ trình di chuyển của robot, cũng như khu vực làm việc và kho chứa linh kiện. Đội ngũ mới này là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Samsung nhằm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và robot vào các nhà máy của mình. Công ty đặt mục tiêu chuyển đổi các nhà máy tại Hàn Quốc và nước ngoài thành các cơ sở tự động hóa sử dụng AI vào năm 2030, với trọng tâm là phát triển các robot chuyên biệt cho sản xuất chip.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
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