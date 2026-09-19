Trung Quốc và cuộc đua tạo bộ não cho robot hình người

Đằng sau những chuyển động này của robot là cuộc chạy đua tại Trung Quốc nhằm giải bài toán khó hơn nhiều so với chế tạo một cỗ máy biết đi. Đó chính là tạo ra một “bộ não” đủ thông minh để robot có thể thích nghi với thế giới thực.

Tại trung tâm thu thập dữ liệu của công ty Spirit AI, hàng chục nhân viên đeo cảm biến, thực hiện những thao tác như mở tủ lạnh, cầm chai nước hay cắt rau củ. Dữ liệu về từng chuyển động được thu thập để huấn luyện robot.

Clip của Reuters về Trung Quốc huấn luyện robot hình người mở tủ lấy chai nước:

Công ty Spirit AI hiện sử dụng khoảng 1.000 nhân viên hợp đồng trên toàn Trung Quốc cho công việc này. Theo ông Cao Dương, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khoa học của công ty, dữ liệu không chỉ đến từ con người mà còn tiếp tục được bổ sung khi robot bước vào thực tế.

“Hiện tại, chúng tôi có một đội ngũ khoảng 1.000 người thực hiện công việc này và cho đến nay, chúng tôi đã thu thập được hàng trăm nghìn giờ dữ liệu. Sẽ có những thành công và thất bại. Chúng tôi ghi lại cả các trường hợp thành công lẫn thất bại và đưa chúng trở lại quy trình huấn luyện mô hình”, ông Cao Dương nói.

Những năm gần đây, robot hình người Trung Quốc liên tục gây chú ý với khả năng chạy, khiêu vũ, thậm chí thực hiện các động tác nhào lộn. Nhưng phần cứng mới chỉ là một nửa bài toán. Các doanh nghiệp đang chuyển trọng tâm sang phần mềm và trí tuệ nhân tạo - yếu tố quyết định robot có thể hiểu môi trường, xử lý tình huống và thực hiện công việc hữu ích đến đâu.

Công ty Spirit AI cho rằng một bước ngoặt có thể xuất hiện ngay vào khoảng giữa năm 2027. Ông Cao Dương gọi đó là “thời điểm GPT-3.0” của robot, tương tự giai đoạn các mô hình ngôn ngữ lớn bắt đầu cho thấy khả năng phản hồi tương đối hợp lý trước rất nhiều yêu cầu khác nhau: “Chúng tôi tin rằng vào khoảng giữa năm 2027, chúng ta sẽ đạt đến cái gọi là 'thời điểm GPT-3.0'. Ở giai đoạn đó, bạn có thể nói hầu như bất cứ điều gì với mô hình và nó có thể đưa ra phản hồi khá hợp lý”.

Tuy nhiên, bước đột phá về “bộ não” chưa đồng nghĩa robot hình người sẽ sớm xuất hiện phổ biến trong mỗi gia đình. Spirit AI nhận định quá trình này có thể cần ít nhất 8 năm nữa, trong bối cảnh việc thu thập đủ dữ liệu cho những môi trường phức tạp như gia đình vẫn là thách thức lớn.

Trước mắt, nhà máy được xem là điểm đến thực tế hơn. Môi trường công nghiệp có quy trình rõ ràng, công việc lặp lại và dễ chuẩn hóa, tạo điều kiện để robot từng bước đảm nhận những nhiệm vụ nặng nhọc thay con người.

Thông qua việc mở một cánh tủ lạnh hay cầm một chai nước trong phòng thử nghiệm, robot hình người đang học cách tương tác với thế giới thật. Và cuộc đua tiếp theo có lẽ không còn nằm ở việc robot chạy nhanh hay nhào lộn đẹp đến đâu, mà ở việc chúng có thể hiểu, học và làm việc hữu ích đến mức nào.