Công ty Trung Quốc muốn phủ sóng robot hình người giá rẻ ra toàn cầu

Báo cáo mới nhất cho thấy sự ra mắt của robot hình người giá rẻ từ Unitree sẽ diễn ra trong thời gian tới, và thú vị hơn là sản phẩm có khả năng được giới thiệu tại Mỹ. Được ra mắt vào năm ngoái, Unitree R1 hiện có giá khởi điểm khoảng 4.900 USD (khoảng 129 triệu đồng), rẻ hơn nhiều so với các robot hình người khác thường có giá lên đến hàng chục nghìn USD.

Unitree R1 có giá khoảng 129 triệu đồng tại Trung Quốc

Mặc dù có mức giá thấp, Unitree R1 vẫn sở hữu nhiều tính năng ấn tượng. Với chiều cao khoảng 1,2 mét và trọng lượng từ 25-27 kg, robot này khá nhỏ gọn và nhẹ. Robot được trang bị 26 khớp nối cho phép chuyển động linh hoạt, cùng với hệ thống máy tính tích hợp có khả năng xử lý tương tác bằng giọng nói và hình ảnh.

Unitree R1 đã chứng minh khả năng linh hoạt của mình qua các màn trình diễn, bao gồm lộn nhào, chạy, đá và đứng dậy từ mặt đất mà không cần hỗ trợ. Đến nay, robot này chỉ được bán tại thị trường Trung Quốc, nhưng theo thông tin từ tờ South China Morning Post, Unitree có thể sớm mở rộng phân phối toàn cầu thông qua nền tảng AliExpress.

Robot hình người Unitree R1 chưa phù hợp với người dùng phổ thông

Hiện tại, Unitree chưa công bố giá bán robot ở thị trường quốc tế hay chi tiết về khu vực phân phối, nhưng báo cáo cho thấy R1 có thể tiếp cận các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Singapore.

Việc ra mắt toàn cầu của Unitree R1 được coi là quan trọng, vì nó có thể giảm đáng kể rào cản gia nhập thị trường robot hình người. Sự xuất hiện của một cỗ máy có khả năng với mức giá hợp lý sẽ giúp các nhà phát triển, nhà nghiên cứu và những người đam mê dễ dàng tiếp cận hơn.

Mức giá thấp kết hợp với khả năng phân phối rộng rãi có thể khuyến khích nhiều thử nghiệm thực tế hơn đối với R1, ngoài các bản demo được kiểm soát. Tuy nhiên, R1 hiện phù hợp hơn cho nghiên cứu và phát triển thay vì các tác vụ hàng ngày, điều có thể khiến nó hấp dẫn hơn đối với những người tiên phong thay vì người tiêu dùng phổ thông.