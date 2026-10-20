Samsung thu hẹp kế hoạch sản xuất Galaxy A

Theo đó, Samsung được cho là đã phải giảm mục tiêu xuất xưởng cho các mẫu smartphone tầm trung Galaxy A xuống còn 20 triệu chiếc vào năm 2027, với nguyên nhân chính được cho là do giá chip nhớ tăng cao.

Dòng Galaxy A của Samsung đang gặp khó do linh kiện tăng cao

Báo cáo từ ZDNet cho biết, Samsung đã tạm thời đặt mục tiêu xuất xưởng 100 triệu chiếc điện thoại dòng Galaxy A trong năm 2027, giảm so với con số 120 triệu chiếc mà công ty đã thông báo với các đối tác vào cuối tháng 9. Sự điều chỉnh này cũng thấp hơn 10 triệu chiếc so với những gì công ty dự kiến xuất xưởng trong năm nay.

Hầu hết các mẫu điện thoại thuộc dòng Galaxy A đều sử dụng màn hình OLED, ngoại trừ dòng Galaxy A0x sử dụng màn hình LCD. Trong đó, dòng Galaxy A1x chiếm hơn một nửa tổng số lượng Galaxy A sử dụng màn hình OLED được xuất xưởng.

Việc giảm sản lượng dòng Galaxy A có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể về smartphone của Samsung. Ban đầu, công ty dự định xuất xưởng hơn 250 triệu điện thoại vào năm 2027, nhưng con số này có thể giảm hơn 20 triệu chiếc. Dự báo cho năm 2026 cũng đã giảm từ 240 triệu xuống còn khoảng 230 triệu chiếc.

Lý do chính khiến dòng Galaxy A gặp khó

Giá bộ nhớ đã tăng mạnh trong những năm gần đây, làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất dòng Galaxy A của Samsung. Các mẫu Galaxy A mới nhất có giá cao hơn khoảng 75 USD so với các phiên bản tiền nhiệm, dẫn đến nhu cầu về điện thoại tầm trung giảm trên toàn cầu. Để đối phó với vấn đề chi phí, Samsung có thể sẽ hạ cấp màn hình OLED của mẫu Galaxy A38 sắp ra mắt.

Ngoài ra, Samsung đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung E-glass, một loại sợi thủy tinh trong các tấm laminate phủ đồng dùng cho bảng mạch in. Công ty cũng đang nắm giữ lượng smartphone tồn kho cao hơn mức bình thường trong quý 4.

Mảng MX và mạng của Samsung đã ghi nhận khoản lỗ 735 tỷ won trong quý 2/2026, và các nhà phân tích dự đoán mức lỗ cả năm sẽ vào khoảng 400 tỷ won. Với dự báo giá bộ nhớ sẽ tiếp tục tăng, tình hình có thể sẽ không dễ dàng hơn cho nhà sản xuất Hàn Quốc trong thời gian tới.