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Sự thật về số chu kỳ sạc của pin ít người biết

Thứ Ba, 07:00, 14/07/2026
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VOV.VN - Mỗi viên pin sạc chỉ chịu được số chu kỳ nhất định trước khi dung lượng giảm, song điều này không đồng nghĩa với việc chúng bị hỏng hoàn toàn.

Khi pin của thiết bị không còn giữ được điện, nhiều người đặt câu hỏi về tuổi thọ của pin sạc, hay còn gọi là số chu kỳ sạc (số lần pin được sử dụng hết dung lượng và sạc đầy lại). Theo tiêu chuẩn ngành, pin được coi là “hết hạn sử dụng” khi dung lượng giảm xuống còn 80% so với mức tối ưu. Sau ngưỡng này, quá trình xuống cấp diễn ra nhanh chóng, báo hiệu thời điểm cần thay pin.

su that ve so chu ky sac cua pin it nguoi biet hinh anh 1
Nhiệt độ chính là kẻ thù lớn nhất của pin sạc

Công ty Energizer cho biết, pin sạc AA và AAA của họ có thể sử dụng lên đến 1.000 chu kỳ sạc, tương đương với khoảng 12 năm trong điều kiện sử dụng bình thường. Tương tự, pin sạc AA NiMH của Amazon Basics cũng được quảng cáo có khả năng sạc lại tới 1.000 lần. Đây là khả năng lý thuyết của nhiều loại pin lithium-ion được sản xuất cho thiết bị điện tử tiêu dùng.

Yếu tố quan trọng làm giảm tuổi thọ pin sạc

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người không đạt được số chu kỳ sạc như mong đợi. Nguyên nhân có thể do việc quản lý pin không đúng cách, dẫn đến hư hỏng pin lithium. Một nghiên cứu do Christian Clemm thực hiện cho thấy chỉ có 55% pin điện thoại thông minh và máy tính bảng duy trì trạng thái sức khỏe trên 80% sau 800 đến 1.000 chu kỳ sạc.

Vậy có cách nào để kéo dài tuổi thọ pin sạc? Tin vui là người dùng hoàn toàn có thể cải thiện tuổi thọ pin bằng cách chăm sóc đúng cách. Một trong những yếu tố quan trọng là giữ cho pin không bị quá nóng, có nghĩa là không sử dụng thiết bị trong khi sạc và hạn chế chế độ sạc nhanh. Những thay đổi đơn giản này có thể giúp pin đạt được mục tiêu 1.000 lần sạc. Ngoài ra, một nghiên cứu gần đây cho thấy khả năng phục hồi sức khỏe pin lithium-ion bằng dung dịch điện hóa, mở ra hy vọng cho việc sử dụng pin sạc vô thời hạn trong tương lai.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
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