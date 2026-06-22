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Công nghệ pin sạc đầy trong 4 phút, vẫn giữ 90% dung lượng sau 2.000 chu kỳ

Thứ Hai, 08:00, 22/06/2026
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VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố công nghệ pin mới có thể giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc nhưng vẫn kéo dài tuổi thọ và tăng độ an toàn.

Công nghệ pin mới là thành quả đến từ sự hợp tác giữa nhóm nghiên cứu của Đại học Đông Nam, Đại học Dương Châu và HiNa Battery Technology. Nhóm đã phát triển một loại vật liệu đặc biệt bên trong pin natri-kim loại, được thiết kế để khắc phục hai hạn chế lớn của dòng pin này: tốc độ sạc chưa đủ nhanh và tình trạng xuống cấp theo thời gian. Thành tựu mới được đánh giá là có thể tạo ra bước tiến đáng kể trong cuộc đua phát triển pin thế hệ mới.

cong nghe pin sac day trong 4 phut, van giu 90 dung luong sau 2.000 chu ky hinh anh 1
Thành tựu mới của giới nghiên cứu có thể thay đổi cuộc đua pin thế hệ tiếp theo

Các nhà nghiên cứu cho biết vật liệu mới giúp các hạt mang điện di chuyển bên trong pin nhanh hơn nhiều so với các giải pháp hiện nay. Nhờ đó, pin có thể tiếp nhận năng lượng với tốc độ cao mà vẫn duy trì sự ổn định trong quá trình hoạt động.

Ngoài việc tăng tốc độ sạc, công nghệ này còn tạo ra các lớp bảo vệ tự nhiên bên trong pin khi hoạt động. Những lớp bảo vệ này giúp các thành phần bên trong ít bị hao mòn hơn, đồng thời ngăn chặn sự xuất hiện của các cấu trúc nhỏ có thể gây hư hỏng hoặc làm giảm tuổi thọ pin.

Theo nhóm nghiên cứu, thiết kế mới giúp pin duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi thường xuyên sạc nhanh. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh nhu cầu rút ngắn thời gian sạc ngày càng tăng đối với xe điện và các thiết bị điện tử.

Công nghệ pin mới gây chú ý trong giới nghiên cứu

Trong quá trình thử nghiệm, pin hoạt động liên tục trong khoảng 6.000 giờ mà không ghi nhận các dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng. Khi được thử nghiệm ở chế độ sạc cực nhanh, pin vẫn duy trì hiệu năng tốt, tương đương khả năng sạc đầy chỉ trong khoảng 4 phút. Đáng chú ý, các mẫu pin thử nghiệm vẫn giữ được khoảng 90% dung lượng ban đầu sau 2.000 lần sạc và xả - một con số rất ấn tượng nếu so với nhiều công nghệ pin hiện nay.

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết công nghệ mới có thể hoạt động với nhiều loại vật liệu pin khác nhau, mở rộng khả năng ứng dụng trong tương lai. Trong một số thử nghiệm, pin vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi bị gập nhiều lần để chứng minh tiềm năng sử dụng trên các thiết bị điện tử linh hoạt như smartphone hoặc thiết bị đeo thông minh.

Các nhà khoa học tin rằng phương pháp này không chỉ phù hợp với pin natri mà còn có thể được áp dụng cho các công nghệ pin khác trong tương lai. Quan trọng hơn, quy trình sản xuất được cho là vẫn tương thích với các dây chuyền sản xuất pin hiện có, giúp việc thương mại hóa trở nên khả thi hơn.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Interesting Engineering
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