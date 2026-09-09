Thâm Quyến - Hong Kong - Quảng Châu tiếp tục dẫn đầu đổi mới sáng tạo

Theo bảng xếp hạng, Trung Quốc là nơi tập trung 25 trong số 100 cụm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, trong đó có 3 cụm lọt vào top 10, gồm cụm “Thâm Quyến - Hong Kong - Quảng Châu” xếp thứ nhất, cụm Bắc Kinh ở vị trí thứ 5 và cụm “Thượng Hải - Tô Châu” xếp vị trí thứ 6.

Ảnh minh họa: CCTV News

Tổng số cụm được xếp hạng của Trung Quốc đã đứng đầu thế giới trong 4 năm liên tiếp. Đây cũng là năm thứ hai cụm “Thâm Quyến - Hong Kong - Quảng Châu” đứng đầu bảng xếp hạng. Cụm này lần đầu tiên xếp vị trí số một toàn cầu vào năm 2025.

Theo người phát ngôn Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong, bảng xếp hạng này một lần nữa khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo vượt trội của Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Ma Cao cũng như hệ sinh thái tài chính hỗ trợ đổi mới sáng tạo và công nghệ tại đây.

Người phát ngôn cho biết, chính quyền Hong Kong luôn nỗ lực hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ, đi sâu hợp tác với các thành phố trong Vùng Vịnh lớn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển tích hợp giữa đổi mới công nghệ và công nghiệp để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ quốc tế.

Được biết, Bảng xếp hạng 100 cụm đổi mới sáng tạo dựa trên 3 chỉ số cốt lõi: số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế theo Hiệp ước Hợp tác về bằng sáng chế (PCT), số lượng ấn phẩm khoa học và khối lượng giao dịch vốn đầu tư mạo hiểm.