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Nepal đối mặt nguy cơ lũ mới sau khi hồ chắn gần biên giới Trung Quốc tràn bờ

Thứ Sáu, 18:07, 28/08/2026
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VOV.VN - Chiều 28/8, Nepal phát cảnh báo về nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới sau khi một hồ chắn tự nhiên hình thành gần biên giới Trung Quốc tràn bờ, khiến mực nước sông Bhotekoshi dâng cao. Diễn biến xảy ra trong lúc hoạt động tìm kiếm, cứu hộ sau trận lũ quét nghiêm trọng ngày 26/8 vẫn đang tiếp diễn.

 

Theo giới chức địa phương, Quân đội Nepal thông báo hồ chắn lớn hình thành gần nơi hợp lưu của hai sông Chhochen Khola và Purepu Tsangpo ở phía Tây Tạng, Trung Quốc, đã tràn bờ. Cơ quan Giảm nhẹ và Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal sau đó ghi nhận mực nước sông Bhotekoshi ở phía Nepal tăng lên.

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Hồ chắn hình thành gần nơi hợp lưu của sông Chhochen Khola và sông Purepu Tsangpo ở phía Tây Tạng, Trung Quốc bắt đầu tràn bờ, Nepal cảnh báo xuất hiện đợt lũ mới. Ảnh: CCTV

Trước đó, phía Trung Quốc thông báo lượng nước trong hồ chắn đã vượt 2,5 triệu m³ trong ngày 28/8, tăng từ khoảng 2 triệu m³ vào ngày hôm qua, trước khi bắt đầu tràn xuống sông Bhotekoshi. Chính quyền huyện Rasuwa của Nepal cho biết mực nước sông đang tăng, song chưa xác định chính xác lượng nước thoát khỏi hồ cũng như mức độ nguy hiểm đối với các khu vực hạ lưu.

Trước nguy cơ xuất hiện một đợt lũ mới, chính quyền Nepal yêu cầu người dân tránh xa bờ sông và di chuyển lên những khu vực cao, an toàn. Các đội cứu hộ cũng được yêu cầu rút người, phương tiện và thiết bị khỏi những khu vực có nguy cơ. Hoạt động tìm kiếm, cứu hộ tại Rasuwa phải tạm dừng khoảng 90 phút trước khi được nối lại.

Giới chức Nepal cho biết hiện chưa ghi nhận một đợt lũ lớn mới, nhưng vẫn duy trì cảnh báo do tình hình ở thượng nguồn còn biến động. Các cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ mực nước sông Bhotekoshi và Trishuli để kịp thời cảnh báo, sơ tán người dân nếu xuất hiện dòng nước lớn từ phía Tây Tạng.

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Nepal từ chối các đội cứu hộ nước ngoài sau lũ quét thảm khốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nepal hôm nay (28/8) cho biết, nước này hiện chưa cần sự trợ giúp từ nước ngoài cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau trận lũ quét tàn phá nhiều khu vực miền Bắc, khiến ít nhất 475 người thiệt mạng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đề nghị cử đội cứu hộ tới Nepal.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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