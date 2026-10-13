Xe tự hành của NASA phá kỷ lục về quãng đường di chuyển ngoài hành tinh

Robot thám hiểm Perseverance là một chiếc xe tự hành 6 bánh, kích thước bằng một chiếc ô tô, đã đạt được cột mốc này sau hơn 5 năm thực hiện sứ mệnh khám phá xem liệu các điều kiện thuận lợi cho sự sống của vi sinh vật có từng tồn tại trên hành tinh láng giềng của Trái đất hay không. Trong quá trình đó, nó đang ghé thăm một số vùng địa hình cổ xưa nhất từng được phát hiện trong hệ mặt trời.

Xe tự hành Perseverance. Ảnh: NASA.

Perseverance đã vượt qua kỷ lục trước đó là 45 km do tàu thăm dò Opportunity của NASA lập được trên bề mặt sao Hỏa từ năm 2004 đến 2018.

Perseverance đã lập cột mốc này trong hành trình hướng tới khu vực có tên Idubi, xuyên qua vùng rìa phía tây của miệng núi lửa trên Sao Hỏa, được đặt biệt danh là Lac de Charmes. Mặc dù vậy, kỷ lục này sẽ chưa dừng lại khi chiếc xe này vừa được NASA phê duyệt việc gia hạn nhiệm vụ khám phá trên Sao Hỏa cho đến khoảng cuối năm 2028.

Theo các chuyên gia của NASA, yếu tố đóng vai trò quan trọng trong thành công của robot thám hiểm Perseverance là nhờ khả năng tự lái, một hệ thống định vị tự động có tên AutoNav và Vision Compute Element, một máy tính đồng xử lý tốc độ cao cho phép robot xử lý hình ảnh và chạy phần mềm tự lái rất nhanh, gần như liên tục trong suốt quá trình di chuyển.