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Samsung chuẩn bị thay đổi lớn về camera trên Galaxy S28

Chủ Nhật, 07:00, 15/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thay vì chạy đua số lượng ống kính, Samsung được cho là muốn nâng cấp cảm biến chính trên Galaxy S28.

Báo cáo đến từ các nguồn đáng tin cậy cho thấy, Samsung đang lên kế hoạch cho một sự thay đổi đáng kể đối với dòng Galaxy S28 trong tương lai. Đáng chú ý, một tin đồn mới cho biết công ty có thể sẽ kết hợp các yếu tố từ dòng Galaxy S tiêu chuẩn và dòng Galaxy S Edge vào mẫu cơ bản.

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Galaxy S28 sẽ giảm số lượng camera ở mặt sau nhưng vẫn tăng chất lượng?

Chuyên gia rò rỉ @phonefuturist đã chia sẻ thông tin cho rằng, Samsung có thể hợp nhất hai phiên bản cơ bản và Edge cho dòng Galaxy S28. Thay đổi nổi bật nhất có thể nằm ở hệ thống camera, khi phiên bản cơ bản dự kiến chỉ trang bị hai camera sau thay vì ba như trước đây.

Cách Samsung đảm bảo chất lượng ảnh cho Galaxy S28

Để bù đắp cho sự thiếu hụt này, Samsung có thể cung cấp một bản nâng cấp camera đáng kể. Công ty được cho là đang xem xét sử dụng camera chính 200 MP hoặc camera 50 MP với cảm biến kích thước lớn hơn, cả hai đều hứa hẹn cải thiện hiệu suất và chất lượng hình ảnh.

Nguồn tin cũng cho biết sự thay đổi này có thể là một phần trong chiến lược lớn hơn của Samsung nhằm nâng cao dòng sản phẩm smartphone và hệ sinh thái của mình, với mục tiêu mang lại trải nghiệm khác biệt cho các mẫu điện thoại cao cấp trong tương lai.

Tuy nhiên, việc giảm số lượng camera có thể khiến một số người dùng thất vọng, đặc biệt đối với những ai ưa thích nhiều tùy chọn camera hơn. Một camera chính tốt hơn là cần thiết, nhưng có thể không hoàn toàn thay thế được các tính năng của một camera thứ ba chuyên dụng.

Dòng Galaxy S28 dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2028, trong khi Samsung đang chuẩn bị giới thiệu dòng Galaxy S27 vào đầu năm 2027. Hiện tại, tất cả thông tin này vẫn chỉ là tin đồn và Samsung chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
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