Samsung hé lộ smartphone màn hình kéo dài Galaxy Z Roll

Theo đó, một bằng sáng chế vừa mới được công bố cho thấy Samsung đang nghiên cứu một mẫu điện thoại gập mới mang tên Galaxy Z Roll. Đây là thiết kế hứa hẹn tạo ra sự khác biệt so với dòng Galaxy Z Fold hiện tại, khi sản phẩm có kiểu trượt theo chiều dọc để mở rộng màn hình mà vẫn giữ được kích thước nhỏ gọn khi gập lại.

Hình ảnh kết xuất mô tả Galaxy Z Roll

Cụ thể, được công bố vào ngày 22/10, bằng sáng chế mang mã số US 2026/0333595 A1 này mô tả một thiết kế gồm hai phần: phần trên có khả năng trượt lên để lộ thêm không gian hiển thị, trong khi phần dưới vẫn cố định. Đặc biệt, hệ thống camera được đặt trên phần trượt, cho phép người dùng chụp ảnh ngay cả khi thiết bị đang ở trạng thái gập.

Samsung đang từng bước tạo đột phá cho smartphone

Đáng chú ý, thiết kế này được cho là liên quan đến nguyên mẫu Mobile Slideable mà Samsung Display đã giới thiệu tại triển lãm MWC 2026 diễn ra vào đầu năm nay, nơi màn hình có thể mở rộng từ 5,1 inch lên 6,7 inch. Cơ chế trượt này không chỉ giúp tăng không gian hiển thị mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà hơn so với việc mở hai nửa màn hình.

Nội dung mô tả trong bằng sáng chế

Tuy nhiên, việc phát triển một sản phẩm thành công không chỉ phụ thuộc vào thiết kế và phần cứng. Các ứng dụng cần phải tương thích tốt với sự thay đổi kích thước màn hình mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, giá cả và độ bền cũng là những yếu tố quan trọng cần được xem xét đối với kiểu dáng mới mẻ này. Theo các chuyên gia, cơ chế trượt có thể tạo ra sự phức tạp về mặt cơ học, trong khi màn hình dẻo cần phải chịu được sự lặp lại của chuyển động.

Hiện tại, Galaxy Z Roll vẫn chỉ là một sản phẩm được đồn đoán và chưa được xác nhận ra mắt chính thức. Nếu thông tin chính xác, sản phẩm sẽ được ra mắt vào năm 2027.