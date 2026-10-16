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Galaxy S28 sẽ đánh dấu bước ngoặt phần mềm của Samsung?

Thứ Sáu, 07:00, 16/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Galaxy S28 có thể đánh dấu bước ngoặt phần mềm của Samsung, khi hãng cân nhắc thay đổi One UI bằng nền tảng Galaxy OS mới.

Theo báo cáo mới, Samsung đang thực hiện một cuộc đại tu về giao diện người dùng One UI, nhưng thay vì tên gọi One UI 10, công ty sẽ đổi tên thành Galaxy OS. Phiên bản này dự kiến sẽ ra mắt cùng với dòng sản phẩm Galaxy S28 vào năm 2028.

galaxy s28 se danh dau buoc ngoat phan mem cua samsung hinh anh 1
Samsung muốn "lột xác" giao diện One UI bằng Galaxy OS ấn tượng hơn?

Thời điểm ra mắt Galaxy OS rất hợp lý, bởi đó là khoảnh khắc đánh dấu One UI kỷ niệm 10 năm kể từ ngày xuất hiện. Samsung thường không bỏ qua những cột mốc quan trọng như vậy mà không có thông báo nào đáng chú ý.

Nội dung báo cáo từ phonefuturist cho biết, Samsung đang hợp tác chặt chẽ với Google để tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào Galaxy OS trên thiết bị của mình. Mục tiêu không chỉ là bổ sung nhiều công cụ AI, mà còn là tích hợp trí thông minh sâu hơn vào chính hệ điều hành. Kế hoạch này cũng có thể bao gồm việc tích hợp các dịch vụ bên thứ ba có tính phí, tạo ra một cách tiếp cận hai hướng: các tính năng AI mạnh mẽ được tích hợp sẵn và các dịch vụ đối tác tùy chọn có thể tính phí thêm.

Samsung muốn phần mềm là tâm điểm thu hút người dùng Galaxy

Giao diện One UI đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm qua, với nhiều tính năng hữu ích ngày càng được hoàn thiện. Tuy nhiên, một số người dùng lâu năm cho rằng giao diện này đã trở nên dày đặc và khó nhìn hơn. Do đó, một sự xem xét lại có thể là điều mà nhiều người đang mong đợi.

Bất chấp những lo ngại về sự mệt mỏi và phản đối đối với AI, Samsung vẫn tiếp tục mở rộng các tính năng AI trên các thiết bị Galaxy, bao gồm hỗ trợ viết, chỉnh sửa ảnh, dịch thuật và hỗ trợ theo ngữ cảnh. Câu hỏi lớn hiện nay là tính năng nào sẽ vẫn miễn phí và tính năng nào có thể chuyển sang hình thức đăng ký hoặc hợp tác trả phí.

Hiện tại, mọi thông tin vẫn chỉ là dự đoán và kế hoạch có thể thay đổi trước khi Galaxy S28 ra mắt. Tuy nhiên, những báo cáo này đã cho thấy hướng đi mà Samsung đang nhắm tới: một phiên bản One UI khai thác sâu hơn về AI so với bất kỳ phiên bản nào trước đó, đúng vào thời điểm giao diện này tròn 10 tuổi.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo GizmoChina
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