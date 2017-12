Những bức ảnh khoa học và thiên nhiên đẹp nhất trong năm 2017

Vệ tinh Juno của NASA đã gửi lại những hình ảnh tuyệt vời của hành tinh khổng lồ trong hệ mặt trời. Chúng tôi không bao giờ nghĩ đến đây là sán sau khi nhìn con quái vật này từ cuộc thi ảnh Small World của Nikon – được tổ chức để kỉ niệm những bức ảnh micro. Những hiện tượng thiên nhiên như núi lửa phun trào ở núi Agung tại Bali tháng 11 gây nên khá nhiều xôn xao. Nhiếp ảnh gia Tim Flach đã xuất bản cuốn sách mới mang tên “Endangered” với những hình ảnh của những loài vật đang nằm trên bờ tuyệt chủng. 2017 là năm kỉ lục về cháy rừng đặc biệt là ở California. Bức ảnh về Ruacana Falls ở Bắc Namibia vào mùa đông đã đạt giải nhất cuộc thi phong cảnh quốc tế (International Landscape Photographer of the Year). Cuộc đấu tranh sinh tồn trên Trái Đất được gói gọn trong bức ảnh này khi những chú cá voi sát thủ xuất hiện gần bầy chim cánh cụt. Hiện tượng "Great American Eclipse" (tạm dịch là nhật thực vĩ đại của nước Mỹ) vào tháng 8 tạo nên những hình ảnh thú vị. Hình ảnh tang thương này cho thấy con tê giác bị giết để lấy sừng bởi những thợ săn trộm đã đoạt giải nhất trong cuộc thi nhiếp ảnh về động vật hoang dã 2017 (2017 Wildlife Photographer of the Year contest). Đây là hình ảnh cuối cùng của tàu vũ trụ Cassini ghi lại được về sao Thổ trước khi rơi xuống hành tinh này khi hoàn thành sứ mệnh. Cơn bão Irma đi qua vùng biển Caribbean trước khi đến quần đảo Virgin và Florida Keys hồi đầu tháng 9 đánh dấu cơn bão mạnh nhất trong lịch sử. Những vấn đề ô nhiễm đã trở lại trong năm nay. Trong bức ảnh, một bầy chim mòng biển bao quanh con thuyền này trên sông Yamuna ở New Dehli. Những màu sắc rực rỡ của Northern Lights chưa bao giờ là cũ. Biplab Hazra gây sốc cho thế giới bằng hình ảnh những con voi bị tấn công bởi một đám đông ở Tây Bengal, Ấn Độ. Hình ảnh này đã giành được giải nhất trong cuộc thi nhiếp ảnh về động vật hoang dã (Sanctuary Asia Wildlife Photography). Vào tháng 11, kính viễn vọng Hubble đã bắt được hình ảnh nút vũ trụ được tạo ra bởi việc sát nhập 2 thiên hà trong chòm sao Cự Giải.

