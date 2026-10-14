TP.HCM kết nối, hỗ trợ triển khai Internet vệ tinh trên máy bay

Tại cuộc họp, đại diện các hãng hàng không đã nêu quan điểm và tình hình thực tế triển khai dịch vụ Internet trên máy bay cùng một số băn khoăn, vướng mắc.

Cuộc họp bàn về cung cấp Internet trên máy bay diễn ra trực tiếp và trực tuyến

Cụ thể, đại diện Vietnam Airlines cho biết, từ tháng 8/2025, hãng này đã triển khai thử nghiệm cung cấp dịch vụ Internet cho hành khách trên 10 máy bay. Đồng thời, hãng có dự kiến mở rộng dịch vụ thêm 30 máy bay vào cuối 2028 và 30 máy bay nữa vào cuối năm 2031.

Giới thiệu dịch vụ internet trên máy bay của Vietnam Airlines (ảnh VNA)

Theo Vietnam Airlines, trên 10 máy bay đang thử nghiệm cung cấp dịch vụ, hãng miễn phí cho hành khách dùng Internet trong 15 phút sau khi máy bay ổn định độ cao để đảm bảo kết nối thông tin liên lạc và bán gói Internet cho những hành khách có nhu cầu sử dụng thêm nhưng số hành khách mua gói này chưa nhiều. Tuy nhiên, Internet được xem là một dịch vụ nâng cao chất lượng phục vụ của hãng và trải nghiệm của hành khách nên vẫn được quan tâm đầu tư.

Một số hãng bay khác như Sun PhuQuoc Airways dự kiến cuối năm nay sẽ triển khai ở các máy bay mới, Vietjet Air dự kiến triển khai vào đầu năm 2027...đều nhìn nhận dịch vụ cung cấp Internet trên máy bay là cần thiết để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Còn Vietravel Airlines và Bamboo Airlines thì cũng đã nghiên cứu và chờ chủ trương triển khai.

Hành khách đi máy bay đôi khi cần internet để giải trí

Nhìn chung, các hãng hàng không cho rằng, về mặt kỹ thuật và điều kiện an toàn bay thì không có vấn đề gì. Nhưng để triển khai thì cần có đầy đủ thủ tục pháp lý của bản thân hãng bay lẫn nhà cung cấp thiết bị, vệ tinh...

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết, Sở sẽ tiếp tục làm việc với các hãng bay để rà soát vướng mắc và hỗ trợ.

Đồng thời, Sở sẽ làm việc với một số doanh nghiệp viễn thông cả trong và ngoài nước để có thể cung cấp dịch vụ Iternet trên máy bay một cách hiệu quả, kinh tế nhất.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

"Nhìn chung các hãng bay đang vướng về thủ tục viễn thông là chính, mà hiện nay các thủ tục cấp phép đã được phân quyền về cho thành phố cho nên chúng tôi sẽ rà soát lại các thủ tục với từng hãng bay để xem vướng ở đâu thì gỡ ở đó. Chúng tôi sẽ hỗ trợ, cùng các hãng bay triển khai sớm dịch vụ internet trên máy bay", ông Hiếu cho biết thêm.