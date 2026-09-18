TP.HCM lọt top điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới qua trải nghiệm của du khách

Theo tạp chí du lịch điện tử Travel And Tour World (TTW) - cổng thông tin tin tức hàng đầu thế giới chuyên về ngành du lịch, khách sạn, du thuyền và hàng không, TP.HCM đứng thứ 16 trong Top 50 điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026.

TP.HCM lọt top điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới

Trong đánh giá dành cho TP.HCM, TTW mô tả thành phố là một trong những điểm mua sắm sôi động của Đông Nam Á, nơi chợ truyền thống, các cửa hàng địa phương và các trung tâm bán lẻ hiện đại đan xen, tạo nên trải nghiệm mua sắm đa dạng.

Lần đầu đến Việt Nam, Archon Wong, du khách đến từ Singapore, đã dành nhiều ngày khám phá TP.HCM. Anh ghé chợ Bến Thành, Saigon Square, các cửa hàng địa phương và trung tâm thương mại.

"Tôi đã mua khá nhiều thứ, trong đó có cà phê Việt Nam, đồ ăn vặt, quà lưu niệm cho gia đình, quần áo và một số sản phẩm thủ công. Tôi đặc biệt thích những sản phẩm mang đậm bản sắc Việt Nam, bởi chúng tạo cảm giác cá nhân và ý nghĩa hơn so với những món quà lưu niệm thông thường", Archon cho hay.

Sự đa dạng của sản phẩm, nét văn hóa địa phương, cùng dịch vụ và sự thân thiện của người dân góp phần tạo nên trải nghiệm mua sắm đáng nhớ với du khách quốc tế.

So với Singapore, Archon nhận thấy mua sắm tại TP.HCM có giá cả khá phải chăng và nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên, theo anh, điều hấp dẫn nhất không chỉ nằm ở giá cả. Archon chia sẻ: "Đi bộ qua những khu chợ địa phương, nhìn thấy các sản phẩm khác nhau, trò chuyện với người bán và quan sát cuộc sống thường ngày diễn ra xung quanh khiến việc mua sắm trở thành một phần của chính hành trình".

Không chỉ nằm ở những sản phẩm được bày bán, cách du khách tương tác với thành phố cũng góp phần tạo nên trải nghiệm mua sắm riêng biệt. Eli Dukorski, một du khách đến từ Israel cho biết ông đã ghé một số khu mua sắm và ấn tượng với dịch vụ cũng như sự thân thiện của người dân.

"Tôi có trải nghiệm rất tốt khi mua sắm ở TP.HCM. Tôi đã đến một số trung tâm thương mại và rất thích dịch vụ ở đây. Không khí dễ chịu, mọi người thì nồng hậu. Tôi cảm thấy thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc. Đây là lần đầu tiên tôi đến châu Á nên với tôi, đó là một trải nghiệm mới mẻ, nhưng là một trải nghiệm tích cực", Eli Dukorski chia sẻ.

Eli Dukorski, một du khách đến từ Israel, cho biết ông đã ghé một số khu mua sắm và ấn tượng với dịch vụ cũng như sự thân thiện của người dân.

Với sự kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại, từ những khu chợ, cửa hàng nhỏ đến các trung tâm mua sắm, TP.HCM mang đến cho du khách một hành trình khám phá đa dạng, nơi mỗi sản phẩm đều gắn với văn hóa, con người và nhịp sống của thành phố. Đây cũng là những yếu tố góp phần tạo nên sức hút của TP.HCM trên bản đồ mua sắm quốc tế.