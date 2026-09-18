English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM lọt top điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới qua trải nghiệm của du khách

Thứ Sáu, 23:00, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự đa dạng của sản phẩm, văn hóa địa phương, cùng dịch vụ và sự thân thiện của người dân góp phần tạo nên trải nghiệm mua sắm đáng nhớ với du khách quốc tế tại TP.HCM.

Theo tạp chí du lịch điện tử Travel And Tour World (TTW) - cổng thông tin tin tức hàng đầu thế giới chuyên về ngành du lịch, khách sạn, du thuyền và hàng không, TP.HCM đứng thứ 16 trong Top 50 điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026.  

tp.hcm lot top diem den mua sam hang dau the gioi qua trai nghiem cua du khach hinh anh 1
TP.HCM lọt top điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới

Trong đánh giá dành cho TP.HCM, TTW mô tả thành phố là một trong những điểm mua sắm sôi động của Đông Nam Á, nơi chợ truyền thống, các cửa hàng địa phương và các trung tâm bán lẻ hiện đại đan xen, tạo nên trải nghiệm mua sắm đa dạng.

Lần đầu đến Việt Nam, Archon Wong, du khách đến từ Singapore, đã dành nhiều ngày khám phá TP.HCM. Anh ghé chợ Bến Thành, Saigon Square, các cửa hàng địa phương và trung tâm thương mại.

"Tôi đã mua khá nhiều thứ, trong đó có cà phê Việt Nam, đồ ăn vặt, quà lưu niệm cho gia đình, quần áo và một số sản phẩm thủ công. Tôi đặc biệt thích những sản phẩm mang đậm bản sắc Việt Nam, bởi chúng tạo cảm giác cá nhân và ý nghĩa hơn so với những món quà lưu niệm thông thường", Archon cho hay.

tp.hcm lot top diem den mua sam hang dau the gioi qua trai nghiem cua du khach hinh anh 2
Sự đa dạng của sản phẩm, nét văn hóa địa phương, cùng dịch vụ và sự thân thiện của người dân góp phần tạo nên trải nghiệm mua sắm đáng nhớ với du khách quốc tế.

So với Singapore, Archon nhận thấy mua sắm tại TP.HCM có giá cả khá phải chăng và nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên, theo anh, điều hấp dẫn nhất không chỉ nằm ở giá cả. Archon chia sẻ: "Đi bộ qua những khu chợ địa phương, nhìn thấy các sản phẩm khác nhau, trò chuyện với người bán và quan sát cuộc sống thường ngày diễn ra xung quanh khiến việc mua sắm trở thành một phần của chính hành trình".

Không chỉ nằm ở những sản phẩm được bày bán, cách du khách tương tác với thành phố cũng góp phần tạo nên trải nghiệm mua sắm riêng biệt. Eli Dukorski, một du khách đến từ Israel cho biết ông đã ghé một số khu mua sắm và ấn tượng với dịch vụ cũng như sự thân thiện của người dân.

"Tôi có trải nghiệm rất tốt khi mua sắm ở TP.HCM. Tôi đã đến một số trung tâm thương mại và rất thích dịch vụ ở đây. Không khí dễ chịu, mọi người thì nồng hậu. Tôi cảm thấy thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc. Đây là lần đầu tiên tôi đến châu Á nên với tôi, đó là một trải nghiệm mới mẻ, nhưng là một trải nghiệm tích cực", Eli Dukorski chia sẻ.

tp.hcm lot top diem den mua sam hang dau the gioi qua trai nghiem cua du khach hinh anh 3
Eli Dukorski, một du khách đến từ Israel, cho biết ông đã ghé một số khu mua sắm và ấn tượng với dịch vụ cũng như sự thân thiện của người dân.

Với sự kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại, từ những khu chợ, cửa hàng nhỏ đến các trung tâm mua sắm, TP.HCM mang đến cho du khách một hành trình khám phá đa dạng, nơi mỗi sản phẩm đều gắn với văn hóa, con người và nhịp sống của thành phố. Đây cũng là những yếu tố góp phần tạo nên sức hút của TP.HCM trên bản đồ mua sắm quốc tế.

Kiều Anh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM mở rộng hợp tác, kết nối thị trường du lịch Australia
TP.HCM mở rộng hợp tác, kết nối thị trường du lịch Australia

VOV.VN - Do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức từ ngày 8 - 13/8/2026, chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - TP.HCM tại Australia diễn ra với nhiều hoạt động nổi bật trong quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp và mở rộng quan hệ hợp tác với thị trường quốc tế.

TP.HCM mở rộng hợp tác, kết nối thị trường du lịch Australia

TP.HCM mở rộng hợp tác, kết nối thị trường du lịch Australia

VOV.VN - Do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức từ ngày 8 - 13/8/2026, chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - TP.HCM tại Australia diễn ra với nhiều hoạt động nổi bật trong quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp và mở rộng quan hệ hợp tác với thị trường quốc tế.

Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương tìm dòng khách chi tiêu cao cho TP.HCM
Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương tìm dòng khách chi tiêu cao cho TP.HCM

VOV.VN - Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương dự kiến diễn ra tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2026. Không chỉ tìm kiếm đối tác, doanh nghiệp kỳ vọng biến các cuộc gặp thành những đoàn khách quốc tế có mức chi tiêu cao đến TP.HCM.

Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương tìm dòng khách chi tiêu cao cho TP.HCM

Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương tìm dòng khách chi tiêu cao cho TP.HCM

VOV.VN - Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương dự kiến diễn ra tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2026. Không chỉ tìm kiếm đối tác, doanh nghiệp kỳ vọng biến các cuộc gặp thành những đoàn khách quốc tế có mức chi tiêu cao đến TP.HCM.

TP.HCM trong mắt du khách nước ngoài
TP.HCM trong mắt du khách nước ngoài

VOV.VN - Lilly Grace, một du khách Australia, thậm chí dành thời gian để tìm hiểu về tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước khi đặt chân đến Việt Nam.

TP.HCM trong mắt du khách nước ngoài

TP.HCM trong mắt du khách nước ngoài

VOV.VN - Lilly Grace, một du khách Australia, thậm chí dành thời gian để tìm hiểu về tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước khi đặt chân đến Việt Nam.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực