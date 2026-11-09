Trái đất bất ngờ có thêm một mặt trăng

Mang tên 2026 QQ8, tiểu mặt trăng mới của Trái đất dự kiến sẽ ở lại trong quỹ đạo của chúng ta cho đến Giáng sinh năm nay. Thiên thể này lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 8/2026, sau khi đã đi vào quỹ đạo quanh Trái đất từ tháng 4 cùng năm. Thông tin này được Trung tâm Tiểu hành tinh thuộc Liên minh Thiên văn Quốc tế công bố vào ngày 29/10.

Hình minh họa 2026 QQ8, mặt trăng thu nhỏ mới của Trái đất

Sự hiện diện của QQ8 là tạm thời, bởi tiểu hành tinh này sẽ chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn Trái đất cho đến tháng 12 trước khi tách ra vào năm 2027. Các nhà khoa học đã xác định rằng QQ8 mất khoảng 359 ngày để hoàn thành một vòng quay quanh Mặt Trời, tương đương 0,98 năm Trái đất. Thiên thể này sẽ tiến gần Trái đất khoảng 10 năm một lần, nhưng lần này, nó đã đến gần đến mức Trái đất có thể hút nó bằng lực hấp dẫn.

Tiểu mặt trăng mới của Trái đất sẽ rời đi chỉ sau vài tháng

Theo thông tin từ Trung tâm Tiểu hành tinh, khoảng cách gần nhất mà 2026 QQ8 sẽ tiếp cận Trái đất trong thời gian này là khoảng 568.000 km, xa hơn khoảng 177.000 km so với khoảng cách trung bình giữa Trái đất và Mặt Trăng. Ngay cả khi 2026 QQ8 đến đủ gần để va chạm, nó có thể sẽ bị phá hủy hoàn toàn trong bầu khí quyển trước khi chạm đến bề mặt Trái đất, do đường kính của nó chỉ khoảng 2 mét.

Đây không phải là lần đầu tiên Trái đất “bắt” được một hành tinh nhỏ. Nghiên cứu năm ngoái cho thấy hành tinh của chúng ta có thể có tới 6 hành tinh nhỏ quay quanh cùng một lúc, nhiều trong số đó là những mảnh vỡ của Mặt Trăng, vệ tinh tự nhiên vĩnh cửu của chúng ta. Mặc dù 2026 QQ8 nhỏ, nhưng nó lại lớn hơn kích thước trung bình của các hành tinh tạm thời, với kích thước đường kính trung bình được dự đoán là 75 cm.

Mô hình dự báo cho thấy thời gian lưu trú trung bình của một hành tinh tạm thời là khoảng 9 tháng. Nếu 2026 QQ8 được “bắt giữ” vào tháng 4/2026, điều này có nghĩa là nó sẽ rời đi vào tháng 1/2027. Các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu Trái đất hút một tảng đá vũ trụ có đường kính khoảng 3 mét, nó có thể đóng vai trò như một mặt trăng thu nhỏ trong vòng 10 đến 20 năm.