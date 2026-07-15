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Trung Quốc hiện thực hóa robot biến hình ngoài đời thực

Thứ Tư, 11:20, 15/07/2026
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VOV.VN - Công ty Shangwei New Material Robotics của Trung Quốc đã chính thức giới thiệu robot cá nhân biến hình đầu tiên trên thế giới mang tên Qiyuan T1.

Mẫu robot của Trung Quốc nói trên có khả năng tự động chuyển đổi giữa hai hình dạng: dạng người có bánh xe và dạng chó robot bốn chân. Điều này đạt được nhờ vào kiến trúc tích hợp đa hình Transformer tiên tiến.

trung quoc hien thuc hoa robot bien hinh ngoai doi thuc hinh anh 1
Qiyuan T1 lúc ở trạng thái "robot hình người"

Trong video trình diễn, quá trình biến hình của Qiyuan T1 diễn ra một cách tự nhiên và mượt mà. Ở dạng người, robot có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như theo dõi, bắn súng và tương tác. Khi chuyển sang dạng bốn chân, Qiyuan T1 trở thành một chú chó robot, thích nghi tốt với địa hình phức tạp. Cả hai hình dạng đều sử dụng bánh xe để di chuyển, và robot vẫn giữ được sự ổn định ngay cả khi nhảy từ độ cao tương đương mặt bàn.

Khả năng hoạt động linh hoạt của robot Qiyuan T1

Qiyuan T1 có khả năng tự động di chuyển theo người dùng mà không cần điều khiển từ xa, đồng thời cũng hỗ trợ tương tác bằng giọng nói. Trong buổi trình diễn, người dùng đã sử dụng lệnh thoại để lên lịch hẹn, đặt đồ ăn và tham gia trò chơi.

Đặc biệt, Qiyuan T1 có thể tự động di chuyển đến vị trí quay phim và thực hiện các thao tác như xoay camera và thu phóng. Thông cáo chính thức cho biết người dùng có thể mở rộng thêm nhiều chức năng khác, thể hiện tính linh hoạt và khả năng tùy biến cao của sản phẩm.

trung quoc hien thuc hoa robot bien hinh ngoai doi thuc hinh anh 2
Khi cần, Qiyuan T1 hoạt động như một chú chó 4 chân

Qiyuan T1 được phát triển bởi thương hiệu con “Shangwei Qiyuan” thuộc Shangwei New Materials, do Peng Zhihui (Zhihui Jun) công bố vào ngày 31/12/2025. Trước đó, Shangwei New Materials đã hé lộ về sự ra mắt của Qiyuan T1 tại WAIC 2026, và hôm nay, sản phẩm này đã chính thức ra mắt cùng video trình diễn.

Theo thông báo chính thức, Qiyuan T1 được thiết kế để trở thành bạn đồng hành trong gia đình, phục vụ cho các tình huống sinh hoạt hàng ngày. Ý tưởng sản phẩm xoay quanh khái niệm “thay đổi theo cuộc sống thường nhật của bạn”: khi cần tương tác như con người, nó sẽ ở dạng robot hình người; khi cần di chuyển linh hoạt, nó sẽ biến hình thành một chú chó robot bốn chân.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Fast Technology
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