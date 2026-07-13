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Mỹ dùng robot hình người của Trung Quốc thực hiện ca phẫu thuật lợn sống

Thứ Hai, 11:46, 13/07/2026
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VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu ở Mỹ đã sử dụng robot hình người của Trung Quốc để thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt túi mật nội soi tiêu chuẩn trên 2 con lợn sống đầu tiên trên thế giới.

Robot hình người được sử dụng để thực hiện các ca phẫu thuật là Unitree G1. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature từ ngày 8/7, đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới robot hình người thông dụng điều khiển từ xa được sử dụng để thực hiện phẫu thuật xâm lấn tối thiểu trên cơ thể sống.

my dung robot hinh nguoi cua trung quoc thuc hien ca phau thuat lon song hinh anh 1
Robot hình người G1 của Unitree thực hiện phẫu thuật cắt túi mật nội soi trên lợn sống. Ảnh công bố trên tạp chí Nature

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature, hai ca phẫu thuật trên mô hình lợn được thực hiện theo quy trình nội soi tiêu chuẩn, nhưng sử dụng các phương thức phối hợp khác nhau. Trong đó, ca đầu tiên do một robot hình người phối hợp với một bác sĩ thực hiện; ca thứ hai do hai robot hình người hoạt động độc lập thực hiện mà không cần sự can thiệp của con người.

Cả hai ca phẫu thuật đều hoàn thành mà không cần chuyển sang phẫu thuật nội soi thông thường hoặc phẫu thuật mở, chứng minh tính khả thi ban đầu của hệ thống robot hình người sử dụng trên cơ thể sống.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, không giống như các robot phẫu thuật chuyên dụng truyền thống như Da Vinci, bước đột phá cốt lõi của phương pháp này nằm ở “người máy thông dụng”.

Robot hình người Unitree G1 cao khoảng 1,52 mét và chỉ nặng 27 kg, không cần cải tạo các phòng mổ hiện có mà có thể tích hợp trực tiếp vào môi trường phẫu thuật tiêu chuẩn và các thiết bị y tế thông thường, giúp giảm đáng kể chi phí triển khai và yêu cầu về địa điểm.

Trong tương lai, phương pháp này dự kiến ​sẽ được ứng dụng vào các tình huống đặc biệt như hỗ trợ y tế ở vùng sâu vùng xa, chăm sóc y tế dã chiến và y học vũ trụ, đem lại những ý tưởng mới trong giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ phẫu thuật toàn cầu và phá vỡ những hạn chế về không gian của nguồn lực y tế chất lượng cao.

Dòng sản phẩm U1 của UBTECH. Ảnh_ UBTECH.jpeg

Trung Quốc ra mắt “robot bạn đồng hành” siêu thực gây tranh cãi

VOV.VN - Một công ty công nghệ Trung Quốc đã ra mắt dòng robot hình người siêu thực, kích thước thật, được thiết kế như một người bạn đồng hành, đem lại cho người dùng sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và tương tác hàng ngày. Tuy nhiên, robot này cũng gây ra các cuộc tranh luận trên mạng xã hội nước này.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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