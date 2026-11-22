Theo một nghiên cứu mới đây, vào bất kỳ thời điểm nào trong đêm, có hơn 700 vệ tinh đang hoạt động bay qua bầu trời của một thị trấn trung bình ở Anh, con số thậm chí còn vượt qua số lượng sao có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ảnh chụp phơi sáng 30 phút bầu trời đầy vệ tinh ở vĩ độ 51° Bắc

Nghiên cứu được thực hiện bởi công ty kỹ thuật Accu Components, dựa trên dữ liệu giám sát từ Lực lượng Không gian Mỹ, cho thấy có tổng cộng 15.833 vệ tinh đang hoạt động ở quỹ đạo thấp quanh Trái Đất, dưới độ cao 2.000 km.

Phân tích dữ liệu từ ngày 12 đến 18/10 vừa qua chỉ ra rằng, trong điều kiện bầu trời hoàn toàn không bị cản trở, có 710 vệ tinh bay qua bầu trời vào mọi thời điểm trong đêm. Mặc dù nghiên cứu tập trung vào Vương quốc Anh, nhưng các nhà khoa học cho biết lưu lượng vệ tinh dày đặc như vậy cũng xuất hiện ở hầu hết châu Âu, Mỹ và các khu vực vĩ độ trung bình khác, đặc biệt là giữa 40 và 50 độ bắc hoặc nam.

Starlink chiếm phần lớn vệ tinh trên bầu trời

Theo một phát ngôn viên của Accu Components, hầu hết các vệ tinh Starlink của SpaceX hoạt động ở quỹ đạo khoảng 53 độ so với đường xích đạo, dẫn đến sự tập trung nhiều vệ tinh ở vĩ độ trung bình. Tuy nhiên, không phải tất cả các vệ tinh đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khác với các ngôi sao, vệ tinh không tự phát ra ánh sáng mà phải được ánh sáng Mặt Trời chiếu sáng khi mặt đất bên dưới đã chìm vào bóng tối. Nghiên cứu cho biết, trung bình có khoảng 105 trong số 710 vệ tinh đó được chiếu sáng và có thể nhìn thấy như những ngôi sao.

Vệt sáng của các vệ tinh phía trước cụm sao NGC 457, hay còn gọi là Cụm Sao Cú, khi nhìn từ vĩ độ 51° Bắc

Số lượng vệ tinh có thể nhìn thấy thực tế thay đổi suốt đêm. Trong giờ đầu tiên sau khi trời tối, một thị trấn điển hình ở Anh có thể thấy khoảng 300 vệ tinh, nhưng con số này giảm xuống dưới 20 vào giữa đêm và tăng trở lại khoảng 300 trước bình minh. Để so sánh, tại những siêu đô thị lớn như London hay New York, người dân chỉ có thể nhìn thấy vài chục ngôi sao vào giữa đêm, trong khi ở các vùng ngoại ô và thị trấn nhỏ hơn, con số này có thể tăng lên vài trăm.

Sự gia tăng số lượng vệ tinh quay quanh Trái Đất trong thập kỷ qua, đặc biệt là từ khi SpaceX bắt đầu phóng chòm sao vệ tinh Starlink, đang gây lo ngại cho các nhà thiên văn học. Họ lo ngại rằng số lượng vệ tinh có thể vượt xa số lượng sao, ảnh hưởng đến khả năng nghiên cứu vũ trụ của nhân loại. Các vệ tinh bay qua tầm nhìn của kính viễn vọng có thể để lại những vệt sáng trong ảnh thiên văn và làm tăng độ sáng tổng thể của bầu trời, gây khó khăn cho việc quan sát các ngôi sao và thiên hà xa xôi.

Nghiên cứu cho thấy, trong suốt đêm, một thị trấn trung bình ở Anh có thể quan sát thấy tới 12.891 vệ tinh khác nhau bay qua bầu trời.