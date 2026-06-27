Chứng nhận trong nước và quốc tế: Bảo chứng chất lượng phẫu thuật tại Hồng Ngọc

Tại BVĐK Hồng Ngọc, các tiêu chuẩn an toàn được kiểm chứng qua những hệ thống đánh giá uy tín trong nước và quốc tế. Mỗi chứng nhận không chỉ là dấu mốc chuyên môn, mà còn thể hiện cam kết về chất lượng và an toàn cho người bệnh.

Ekip bác sĩ thực hiện phẫu thuật trong môi trường phòng mổ được kiểm soát chặt chẽ

Một trong những minh chứng nổi bật là việc bệnh viện đạt "Mức 5/5 - Đảm bảo an toàn cao theo Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ An toàn phẫu thuật” (Theo Quyết định 7482/QĐ-BYT năm 2018 của Bộ Y tế) . Mức đánh giá này phản ánh khả năng kiểm soát toàn diện các nguy cơ trong phòng mổ. Theo đó, hàng loạt quy trình bắt buộc được thực hiện: xác nhận đúng người bệnh, đúng vị trí phẫu thuật, đánh giá đầy đủ nguy cơ gây mê, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý thuốc an toàn và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp… Đảm bảo mỗi ca phẫu thuật đều được đặt trong một hệ thống bảo vệ nhiều lớp nhằm hạn chế tối đa các sự cố y khoa có thể xảy ra.

Chứng nhận chất lượng bệnh viện quốc tế ACHS (theo bộ tiêu chí EQuIP7)

Với bộ tiêu chuẩn quốc tế EQuIP7 của ACHS (Úc) trọng tâm hướng tới trải nghiệm và quyền lợi người bệnh. Việc đạt điểm cao ở hạng mục Patient Care, cho thấy người bệnh không chỉ được điều trị đúng mà còn được chăm sóc đúng cách.

Từ khi được chỉ định phẫu thuật, người bệnh và gia đình được cung cấp thông tin về tình trạng bệnh, phương pháp điều trị, lợi ích, nguy cơ và các lựa chọn thay thế để đưa ra quyết định trên cơ sở hiểu biết đầy đủ. Trong quá trình điều trị, người bệnh được xác nhận thông tin, lắng nghe, giải đáp thắc mắc và tôn trọng trong các quyết định liên quan đến sức khỏe; đúng với tinh thần “lấy con người làm trung tâm” của các hệ thống y tế tiên tiến.

Phẫu thuật an toàn còn phụ thuộc phần lớn vào năng lực của đội ngũ bác sĩ. Vì thế, chứng nhận từ Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (Royal College of Surgeons - RCS) được xem là một trong những bảo chứng giá trị nhất trong lĩnh vực ngoại khoa.

Chứng nhận Trung tâm Đào tạo Ngoại khoa chuẩn toàn cầu do Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) cấp

Là một trong số ít cơ sở y tế tại Việt Nam được RCS công nhận năng lực đào tạo ngoại khoa, bệnh viện không chỉ được đánh giá ở kỹ năng của từng phẫu thuật viên mà còn ở môi trường đào tạo, cơ chế giám sát chuyên môn, hệ thống cập nhật kiến thức và kiểm soát chất lượng lâm sàng. Đây là cơ sở để người bệnh tin tưởng vào đội ngũ bác sĩ được đào tạo liên tục, được đánh giá và cập nhật thường xuyên theo các tiến bộ mới nhất trong ngoại khoa quốc tế.

Hạ tầng cũng là nền tảng của an toàn phẫu thuật. Đây là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn Health Building Notes (HBN) của Anh Quốc - bộ tiêu chuẩn do Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) xây dựng nhằm bảo đảm môi trường điều trị đạt mức an toàn cao nhất.

Phòng mổ được thiết kế chuẩn HBN nhằm kiểm soát vô khuẩn và bảo đảm an toàn cho người bệnh trong phẫu thuật

Từ thiết kế luồng di chuyển vô khuẩn, vật liệu kháng khuẩn, hệ thống khí sạch đến kiểm soát áp lực không khí trong phòng mổ đều được tính toán nhằm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và tạo điều kiện tối ưu cho phẫu thuật. Những tiêu chuẩn này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm biến chứng, hỗ trợ hồi phục nhanh và nâng cao kết quả điều trị.

Sự kết hợp giữa các chứng nhận trong nước và quốc tế đã hình thành hệ thống bảo đảm chất lượng đa tầng, tạo nền tảng để người bệnh được phẫu thuật trong môi trường an toàn và chăm sóc toàn diện.