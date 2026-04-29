Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đảm bảo sản xuất điện dịp Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5

Thứ Tư, 15:53, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 51 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - đơn vị thành viên của Tổng Công ty phát điện 3 (EVNGENCO3) đã lập kế hoạch, triển khai các phương án đảm bảo công tác sản xuất điện.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ hiện đang quản lý vận hành 04 nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4), bao gồm 13 tổ máy phát điện với tổng công suất là 2.540 MW. 

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quản lý vận hành 4 nhà máy nhiệt điện khí

Từ đầu năm đến ngày 15/4/2026, sản lượng điện của Công ty sản xuất đạt 2,41 tỷ kWh. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 3, Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo độ khả dụng cao nhất của các tổ máy, vận hành an toàn, tin cậy và linh hoạt trong mọi tình huống, đáp ứng theo huy động của Công ty vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) nhất là trong thời gian nghỉ lễ (từ 25/4 đến 27/4 và từ 30/4 đến 3/5/2026) và cao điểm mùa khô năm 2026.

Công ty đã triển khai các giải pháp đảm bảo sẵn sàng khả dụng cao, bố trí phương thức vận hành các tổ máy hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm điện tự dùng, đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu khí, dầu để phục vụ sản xuất, đồng thời duy trì các điều kiện an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường theo quy định. Phối hợp với Công ty EPS đẩy mạnh công tác kiểm tra, khắc phục các tồn tại, đảm bảo các tổ máy sẵn sàng đáp ứng phương thức vận hành của hệ thống điện; chuẩn bị vật tư thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo xử lý nhanh sự cố phát sinh.

Ngoài ra, Công ty còn tập trung đảm bảo bảo vệ tại các khu vực sản xuất và các vị trí trọng yếu; hệ thống chiếu sáng, camera an ninh hoạt động ổn định; triển khai các phương án bảo vệ an toàn, phòng chống cháy nổ cho các nhà máy; lập lịch trực tăng cường của Lãnh đạo, cán bộ, lực lượng tự vệ trước, trong các ngày Lễ.

Công ty tăng cường lực lượng kiểm tra thiết bị vào dịp nghỉ Lễ và cao điểm mùa khô năm 2026

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ phấn đấu đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, liên tục,  nhất là trong dịp nghỉ Lễ và cao điểm mùa khô 2026, góp phần giữ vững an ninh năng lượng Quốc gia.

CTV Triều Dương/VOV.VN
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động các phương án sản xuất điện mùa khô năm 2026
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động các phương án sản xuất điện mùa khô năm 2026

VOV.VN - Ngày 2/4, Đoàn công tác của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) do ông Lê Văn Danh – Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân về công tác đảm bảo sản xuất điện trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2026.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động các phương án sản xuất điện mùa khô năm 2026

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động các phương án sản xuất điện mùa khô năm 2026

VOV.VN - Ngày 2/4, Đoàn công tác của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) do ông Lê Văn Danh – Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân về công tác đảm bảo sản xuất điện trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2026.

Tuổi trẻ Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp
Tuổi trẻ Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp

VOV.VN - Tại Phường Phú Mỹ, TP.HCM, Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công ty EPS thực hiện công trình trồng thêm 1.000 cây xanh tại các khu quản lý vận hành sửa chữa.

Tuổi trẻ Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Tuổi trẻ Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp

VOV.VN - Tại Phường Phú Mỹ, TP.HCM, Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công ty EPS thực hiện công trình trồng thêm 1.000 cây xanh tại các khu quản lý vận hành sửa chữa.

Nhiệt điện Mông Dương sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống điện
Nhiệt điện Mông Dương sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống điện

VOV.VN - Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện năm 2026 dự báo tiếp tục tăng cao, đặc biệt trong cao điểm mùa khô, Công ty Nhiệt điện Mông Dương (thuộc EVNGENCO3) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo sản xuất điện an toàn và liên tục.

Nhiệt điện Mông Dương sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống điện

Nhiệt điện Mông Dương sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống điện

VOV.VN - Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện năm 2026 dự báo tiếp tục tăng cao, đặc biệt trong cao điểm mùa khô, Công ty Nhiệt điện Mông Dương (thuộc EVNGENCO3) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo sản xuất điện an toàn và liên tục.

