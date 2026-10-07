Agribank Chi nhánh Huế đẩy mạnh số hóa dịch vụ ngân hàng

Bằng các giải pháp cụ thể như tích hợp cổng thanh toán, tạo mã VietQR và phát hành thẻ đa ứng dụng, ngân hàng đã khách hàng giao dịch, trả nợ gốc và lãi vay ngay tại nhà qua ứng dụng di động. Tiện ích này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, góp phần hạn chế, đẩy lùi nạn tín dụng đen tại cơ sở.

Sau khi học hết cấp 3 rồi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chàng trai Cơ Tu Trần Văn Đức ở xã miền núi Long Quảng, thành phố Huế xây dựng cho mình một mô hình chăn nuôi heo hữu cơ bài bản từ sự hỗ trợ của Tập đoàn Quế Lâm.

Trên diện tích đất 1,5 héc ta của gia đình, Trần Văn Đức vay 300 triệu đồng vốn ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Đông đầu tư là san lấp mặt bằng, mua vật liệu, mua các trang thiết bị, cây trồng, vật nuôi để vừa chăn nuôi vừa trồng trọt.

Ban đầu là nuôi heo, sau đó mua thêm bò và gà vịt. Mới đầu là 3 con nái và 30 con heo thịt, sau đó phát triển thêm, mở rộng thêm trang trại. Mô hình chăn nuôi này sử dụng chế phẩm vi sinh bổ sung vào thức ăn và nước uống, tăng hiệu suất sử dụng thức ăn và tăng tính miễn dịch cho vật nuôi.

Theo anh Trần Văn Đức, các nhân viên Agribank tạo điều kiện làm hồ sơ, tạo điều kiện để tiếp cận vốn để sản xuất kinh doanh cũng như mở rộng, hướng dẫn chia ra những khoản nhỏ để trả dần dần chứ không trả một lần, vừa tính lãi vừa gốc theo từng tháng, từng kỳ, dễ trả và nhẹ hơn khi trả một lần.

Chuyển đổi số đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng

Đến nay, anh Trần Văn Đức đã vay 800 triệu đồng của Agribank Chi nhánh Nam Đông. Nguồn vốn này giúp Đức tiếp cận và mở rộng chăn nuôi, trồng trọt, mua con giống vật nuôi để làm trang trại, thực hiện một số các mô hình mở rộng khác nữa. Theo anh Trần Văn Đức, nhờ chuyển đổi số, đồng bào vùng cao như anh rất thuận tiện trong việc trả lãi và gốc hàng tháng.

“Rất thuận tiện, mình khỏi phải chạy lui chạy tới, chứ chạy về dưới ngân hàng thì cũng phải tốn hết 1 lít xăng, cũng phải 30.000 đồng, còn ăn uống mất thời gian nữa. Có app theo công nghệ số này thì mình chỉ cần có cái số hợp đồng, mã hợp đồng, mình chuyển thẳng vào luôn, khỏi cần thông qua nhân viên. Một số người già, tại vì họ không sử dụng được điện thoại cảm ứng thông minh còn bất cập. Còn lớp trẻ sử dụng 100%. Nếu người già họ chưa có điện thoại thông minh thì họ có thể nhờ con cái, bà con họ hàng, họ chuyển giúp mình, miễn là có mã hợp đồng là được” - anh Trần Văn Đức nói.

Hiện nay, tại các xã vùng cao A Lưới (huyện A Lưới cũ) và các xã miền núi Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng (thuộc huyện Nam Đông cũ), thành phố Huế đã có hàng chục hộ dân tham gia mô hình chăn nuôi heo hữu cơ với quy mô từ 30 con đến trên 100 con, nhiều mô hình trồng rau màu, cây dược liệu, trồng cam đạt hiệu quả kinh tế mang lại rất cao.

Để khuyến khích người dân mở rộng trồng trọt, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, Agribank các chi nhánh đã có chính sách hỗ trợ bà con về nguồn vốn lãi suất ưu đãi, mở rộng chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người vay trả gốc và lãi vay.

Agribank Huế đẩy mạnh chuyển đổi số

Ông Lê Anh Lâm, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Đông, thành phố Huế cho biết, việc chuyển đổi số trong nội bộ và đối với khách hàng của Agribank ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Agribank là đơn vị thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt thông qua thanh toán qua ngân hàng điện tử hay QR và là đơn vị tiên phong trong phát hành thẻ đa ứng dụng.

“Về mức độ người dân sử dụng tài khoản, riêng đối với người dân vay vốn hầu như đều có tài khoản mở tại Agribank và đến lúc trả nợ, cũng trả trực tiếp từ tài khoản. Hiện tại, về cài đặt ứng dụng Agribank Plus, tập trung vào giới trẻ và trung niên, còn những người già về việc áp dụng công nghệ số này còn nhiều hạn chế, tuy nhiên, trong mỗi hộ gia đình đều có những thành phần trẻ nên hỗ trợ ở mức tương đối. Làm hồ sơ cũng trên các ứng dụng chuyển đổi số, phần mềm, về tuyên truyền hoặc hướng dẫn cho người dân, qua một số kênh kết nối của chính quyền địa phương, mình cũng kết hợp tuyên truyền được việc áp dụng các sản phẩm dịch vụ của Agribank”, ông Lê Anh Lâm cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Hải Quân, Giám đốc Agribank Chi nhánh Huế, Agribank xem chuyển đổi số là một trong những giải pháp trọng tâm của Agribank để nâng cao hiệu quả triển khai đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và góp phần hạn chế, đẩy lùi nạn tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn.

Mở rộng các dịch vụ thanh toán sẽ kéo gần khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ ngân hàng

Agribank cũng hợp tác triển khai ứng dụng thanh toán di động, ví điện tử, cổng thanh toán… tạo thuận lợi cho khách hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ tài chính. Cùng với việc tích hợp các tiện ích đối với dịch vụ thanh toán thu hộ, chi hộ lên Cổng thông tin dịch vụ Quốc gia, Agribank Chi nhánh Huế còn tích hợp các dịch vụ thanh toán thuế, phí, lệ phí thông qua ví điện tử, Hue-S... góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời, để khuyến khích khách hàng tham gia nhiều hơn trong các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, Agribank Chi nhánh Huế cũng thường xuyên tham gia hội chợ, tọa đàm, giới thiệu các sản phẩm Ngân hàng điện tử và sản phẩm thẻ chip, đến các hộ kinh doanh, tiểu thương để tư vấn, mở thẻ, tạo mã VietQR cho khách hàng của mình.

Bằng nhiều giải pháp đã triển khai, Agribank Chi nhánh Huế hướng đến làm hài lòng khách hàng bằng những dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí của người dân, đặc biệt là các hoạt động giao dịch trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Ông Nguyễn Hải Quân, Giám đốc Agribank Chi nhánh Huế khẳng định, sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số của Agribank nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

“Hoạt động chuyển đổi số là một trong những nội dung trọng tâm của ngành Ngân hàng cũng như là của Agribank, đặc biệt là đối với khách hàng ở địa bàn nông thôn. Trong những năm qua, Agribank cũng có nhiều giải pháp từng bước áp dụng, bởi khách hàng trẻ thì nhanh còn khách hàng lớn tuổi, ở nông thôn thì thích ứng chậm hơn. Cho nên, ngân hàng cũng phải thích ứng theo mức độ phát triển của khách hàng. Agribank có rất nhiều sản phẩm, nhiều chương trình và có rất nhiều giải pháp để từng bước đưa các sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân đến với người nông dân một cách thích hợp nhất” - ông Nguyễn Hải Quân nói.