Vốn "tam nông" ở Agribank Chi nhánh Huế trả nợ tốt nhất, hiệu quả cao nhất

Từ đồng bằng, vùng đầm phá ven biển cho đến các huyện miền núi khó khăn như Nam Đông, A Lưới, nguồn vốn "Tam nông" không chỉ giúp người dân tự chủ sinh kế, ứng dụng công nghệ vào sản xuất mà còn bảo đảm tính an toàn, bền vững cho hoạt động của ngân hàng.

Ông Nguyễn Văn Phụng bên nhà màng trồng rau, trồng hoa từ vốn vay Agribank

Tại xã miền núi Nam Đông, thành phố Huế, ông Nguyễn Văn Phụng, một lão nông 65 tuổi được nhiều người biết đến với cách làm kinh tế năng động, sẵn sàng đổi mới, ứng dụng công nghệ cao để gia tăng giá trị nông sản.

Ông Phụng kể, năm 2020, được sự hỗ trợ của ngành Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) vợ chồng ông bắt tay xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đầu tiên, ông thuê máy ủi, san phẳng diện tích đất đồi của gia đình để quy hoạch các khu trồng trọt, chăn nuôi.

Có đất, năm 2020, ông Phụng mạnh dạn vay vốn Agribank Chi nhánh Nam Đông hơn 1 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà màng trồng rau, hoa trên diện tích hơn 1.000 mét vuông. Mô hình nhà màng được ông Phụng thiết kế, xây dựng bài bản, xung quanh bao bọc bằng lưới chống côn trùng, bên trong có hệ thống thông gió, điện chiếu sáng, phun tưới tự động… Ngoài ra, gia đình ông còn sắm sửa máy cày, máy phát điện, máy làm cỏ, tạo luống để phục vụ sản xuất. Với quy mô sản xuất mỗi năm hơn 10 vụ rau và hoa, gia đình ông Phụng thu về từ 300 đến 400 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Phụng cho biết đã vay của Agribank Chi nhánh Nam Đông 2 tỷ đồng để đầu tư xây dựng trang trại:

“Tôi chủ yếu là vay ngân hàng, nói chung là cần chục triệu, 2 chục triệu hay trăm triệu, tôi cũng chạy ra Ngân hàng Nông nghiệp hết. Họ hỗ trợ thủ tục rất nhanh, rất nhiệt tình, chỉ cần 2 vợ chồng ra ký là xong, là được giải ngân. Chỉ cần nông dân cố gắng làm thì ngân hàng người ta sẽ giúp đỡ. Nông dân mà không có nguồn vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp thì khó ai làm ăn lớn được, dám nói một câu khẳng định như thế. Tôi vay vốn ngân hàng là hết sổ rồi nhưng khi cần thì Agribank vẫn hỗ trợ vay, bởi vì mình làm ăn thật sự”.

Agribank Chi nhánh Huế cho vay tín dụng tam nông đạt hiệu quả cao

Đến thời điểm này, tổng dư nợ của Agribank Chi nhánh Nam Đông đạt hơn 500 tỷ đồng, trong đó 90% dư nợ đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Người dân chủ yếu vay các món vay nhỏ để đầu tư phát triển trồng trọt chăn nuôi. Hầu như nguồn vốn của Agribank Nam Đông chủ yếu là tam nông. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng chú trọng đầu tư cho vay tiêu dùng. Một số hộ nông dân làm ăn có hiệu quả, có nhu cầu vay vốn sửa chữa nhà cửa, mua sắm vật dụng trong gia đình, Agribank cũng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn cho người dân. Ông Lê Anh Lâm, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Đông cho biết:

“Vay vốn và trả nợ của người dân khu vực Nam Đông tương đối tốt, tỷ lệ nợ xấu của Agribank chi nhánh Nam Đông khống chế dưới 0,04%. Một số hộ khó khăn tạm thời thôi. Nhận thức của người dân về vay vốn và trả nợ là khá tốt. Theo các chương trình cho vay ưu đãi của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Agribank, các gói cho vay ưu đãi, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn luôn luôn được chú trọng. Agribank cho vay đối với các hộ mới vay, các mô hình làm ăn có hiệu quả thì luôn luôn có các gói ưu đãi để hỗ trợ người vay”.

Ngoài cho vay phát triển sản xuất trồng trọt chăn nuôi, Agribank còn cho vay dịch vụ thương mai

Hiện nay, các xã thuộc khu vực miền núi Nam Đông, thành phố Huế định hướng phát triển diện tích cây cao su, cây cau, mô hình nuôi heo hữu cơ. Hiện, giá mủ cao su đã tăng lên 30.000 đồng/kg, cau quả cũng tăng lên 60 ngàn/1kg. Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo UBND và các ngành vận động nhân dân vay vốn đầu tư phát triển các loại cây chủ lực theo định hướng của địa phương, sử dụng vốn đúng mục đích. Ông Hồ Sĩ Minh, Bí thư Đảng ủy xã Long Quảng, thành phố Huế đánh giá, người dân vay vốn đầu tư cho trồng trọt chăn nuôi và hạn chế vay tiêu dùng.

“Chi nhánh Agribank Nam Đông hết sức quan tâm tạo điều kiện cho người dân vay rất tốt. Hiện nay, bà con Cơ Tu vay vốn sử dụng đúng mục đích trồng trọt, chăn nuôi. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, đến năm 2030, xã không còn hộ nghèo. Mặc dù là xã đặc biệt khó khăn nhưng đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương có nhiều thay đổi, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Trước đây, bình quân thu nhập bình quân đầu người chỉ từ 25-30 triệu đồng/năm nhưng bây giờ đã tăng lên rất nhiều. Trong đó có vai trò đóng góp tích cực của Chi nhánh Agribank Nam Đông vay”.

Ngược lên các xã thuộc khu vực A Lưới, nhiều nông dân cũng mạnh dạn vay vốn, từng bước đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Để nguồn vốn đến với người nông dân miền núi đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, cán bộ tín dụng của Agribank phải bám sát địa bàn, hướng dẫn và giúp người dân các thủ tục vay vốn. Ông Lại Thế Lộc, cán bộ tín dụng Agribank cho biết:

“Đi đến từng hộ gia đình để hướng dẫn người dân làm hồ sơ vay vốn làm ăn, động viên họ vay vốn để phát triển kinh tế. Chúng tôi cũng hướng dẫn và đọc cho người dân nghe thật kỹ lãi suất, số tiền vay rồi những quy định trả nợ, hướng dẫn cho họ cách thức về trả nợ”.

Làm ăn hiệu quả, Agribank Chi nhánh Huế dành nguồn lực tham gia các hoạt động an sinh xã hội

Những năm qua, hoạt động tín dụng của Agrbank Chi nhánh Huế đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó lĩnh vực đầu tư tín dụng đối với “tam nông” chiếm tỷ trọng khá lớn. Hoạt động này được khách hàng là doanh nghiệp, hộ nông dân đánh giá cao, góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn. Ông Nguyễn Hải Quân, Giám đốc Agribank Chi nhánh Huế đánh giá, thành công lớn nhất trong những năm qua là đơn vị đã mạnh dạn và quan tâm đầu tư cho vay “tam nông” theo các Nghị định của Chính phủ. Cho vay trong lĩnh vực “tam nông” ở vùng đồng bằng, gò đồi để phát triển cây công, lâm nghiệp và đầm phá ven biển để phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, đóng mới tàu xa bờ, tàu kinh doanh hậu cần với dư nợ trên 7.600 tỷ đồng, chiếm 50% trong tổng dư nợ:

“Nguồn vốn “Tam nông”, của Agribank dành cho nông nghiệp nông thôn đã đạt được khẳng định trên rất nhiều phương diện. Được lãnh đạo các cấp đánh giá rất cao. Đến nay, về chất lượng tín dụng trong nông nghiệp, nông thôn vẫn tốt nhất, tỷ lệ thu lãi vẫn cao nhất, hiệu quả sử dụng vốn là cao nhất. Đó là những thuận lợi trong cho vay nông nghiệp, nông thôn”.