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Agribank Quảng Nam đồng hành công tác an sinh xã hội tại địa phương

Chủ Nhật, 16:34, 27/09/2026
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VOV.VN - Thực hiện công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ được cán bộ, người lao động của Agribank Chi nhánh Quảng Nam duy trì thường xuyên.

Từ nguồn kinh phí hoạt động cùng sự đóng góp tự nguyện của người lao động, đơn vị đã triển khai nhiều chương trình thiết thực hướng về cộng đồng, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ sinh kế cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn tại cơ sở.

Dịp Trung thu 2026 và mùa tựu trường này, Agribank Chi nhánh Quảng Nam dành khoản kinh phí 857 triệu đồng triển khai chương trình tài trợ an sinh xã hội kết hợp thăm hỏi, động viên thầy và trò các trường học trên địa bàn. Trong đó, trao 447 triệu đồng đến 90 điểm trường; 410 triệu đồng tặng quà Trung thu đến các em học sinh hoàn cảnh khó khăn.

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Agribank Chi nhánh Tam Đàn trao 15 triệu đồng tặng học sinh xã Phú Ninh,TP Đà Nẵng

Cùng với hoạt động kinh doanh, Agribank Chi nhánh Quảng Nam luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chung tay chăm lo người nghèo, gia đình chính sách, hỗ trợ giáo dục, y tế và nhiều hoạt động vì cộng đồng. 

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Ông Nguyễn Quang Thiên, PGĐ Agribank Chi nhánh Quảng Nam trao tài trợ an sinh xã hội đến trường Tiểu học Tam Kỳ

Ông Trần Ngọc Ánh, Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Nam cho biết, trong 3 năm gần đây, từ nguồn kinh phí do Agribank phân bổ, nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị cùng sự đóng góp tự nguyện từ tiền lương của cán bộ, người lao động, Chi nhánh đã dành gần 50 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Cùng với đó, Agribank Chi nhánh Quảng Nam cũng tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

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Agribank Văn phòng Đại diện khu vực miền Trung tham gia công tác từ thiện xã hội với VOV miền Trung

Hiện, đơn vị đang phụng dưỡng 6 Mẹ Việt Nam anh hùng với mức hỗ trợ từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi mẹ một tháng, do nhân viên, người lao động đơn vị đóng góp. 

Nhân các dịp lễ, Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chăm lo đời sống các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Vào dịp Tết, Agribank phối hợp các địa phương trao quà cho hộ nghèo, hỗ trợ sinh kế cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động an sinh xã hội của Agribank tại cơ sở đều thu hút sự tham gia của người lao động. Trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên là nòng cốt trong các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh", "Tháng Thanh niên", xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn và chương trình hiến máu nhân đạo "Giọt hồng Agribank", góp phần bổ sung nguồn máu sống cho các y bác sĩ cứu chữa bệnh nhân.

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Agribank Quảng Ngãi tập trung nguồn lực cho vay nông nghiệp, nông dân và nông thôn

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Ngãi, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của hệ thống Agribank duy trì ổn định. Việc đồng hành, hướng dẫn người dân lập phương án sản xuất và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn nông thôn.

PV/VOV- miền Trung
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